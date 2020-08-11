與賴清德午宴　阿薩爾為台灣遭WHO排除抱不平

賴清德在午宴致詞時表示，在全球社會共同面對疫情挑戰的時刻，很高興阿薩爾能訪台。阿薩爾一直以來都支持台灣加入WHO，包含在WHA的發言。在全球對抗疫情之際，台灣與美國簽署衛生合作備忘錄，它使兩國能夠攜手對抗疫情，包括聯合開發藥物與疫苗，以及疾病預防等合作。阿薩爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，讓台美關係向前一大步，也很高興能與訪團分享台灣的知識與經驗，台美將共同團結打敗病毒。
賴清德指出，患難見真情，如美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）所言，美國一直期盼台灣能參與WHA討論，但屢遭中國壓制。在台灣，正是民主為防制疫情做出了貢獻，包括透明的決策、政府的努力、公民的參與，以及醫護人員的貢獻，還有對來自中國訊息的不信任與查證，這些都是台灣防疫的重要力量。
而阿薩爾也說，這次訪台感受到溫暖，並肯定台灣在防疫上的成就。他認為，台灣在防疫上的專業及經驗應該要能透過WHO與全世界的公衛專家分享，此外，台灣在亞太地區的公衛、安全等方面也都扮演重要角色。午宴後，賴清德也致贈訪團成員由台灣口罩國家隊所生產之彩色口罩，與訪團成員分享防疫之餘，台灣企業的時尚創意及活力。
此次午宴的與會者包括美國衛生部助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）等。此外，前副總統陳建仁、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、衛生部長陳時中、中央研究院院長廖俊智、國家衛生研究院院長梁賡義及臺灣大學副校長張上淳等亦在座。