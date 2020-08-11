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與賴清德午宴　阿薩爾為台灣遭WHO排除抱不平

記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-08-11 15:12:34update2020-08-11 15:41:23

▲副總統賴清德11日在美福飯店與美國衛生部長阿薩爾進行午宴並致贈口罩國家隊生產的彩色口罩作為禮物。（圖／總統府提供）
▲副總統賴清德11日在美福飯店與美國衛生部長阿薩爾進行午宴並致贈口罩國家隊生產的彩色口罩作為禮物。（圖／總統府提供）
副總統賴清德今（11）日於美福飯店與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪問團午宴；席間，阿薩爾也為台灣遭WHO排除抱不平，認為台灣在防疫上的專業及經驗應該要能透過世界衛生組織（WHO）與全世界的公衛專家分享。午宴結束後，賴清德也送上防疫口罩國家隊所製造的彩色口罩給訪問團成員，分享台灣企業在防疫之餘的時尚創意與活力。

賴清德在午宴致詞時表示，在全球社會共同面對疫情挑戰的時刻，很高興阿薩爾能訪台。阿薩爾一直以來都支持台灣加入WHO，包含在WHA的發言。在全球對抗疫情之際，台灣與美國簽署衛生合作備忘錄，它使兩國能夠攜手對抗疫情，包括聯合開發藥物與疫苗，以及疾病預防等合作。阿薩爾是自1979年以來，來訪層級最高的美國內閣官員，讓台美關係向前一大步，也很高興能與訪團分享台灣的知識與經驗，台美將共同團結打敗病毒。

賴清德指出，患難見真情，如美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）所言，美國一直期盼台灣能參與WHA討論，但屢遭中國壓制。在台灣，正是民主為防制疫情做出了貢獻，包括透明的決策、政府的努力、公民的參與，以及醫護人員的貢獻，還有對來自中國訊息的不信任與查證，這些都是台灣防疫的重要力量。

而阿薩爾也說，這次訪台感受到溫暖，並肯定台灣在防疫上的成就。他認為，台灣在防疫上的專業及經驗應該要能透過WHO與全世界的公衛專家分享，此外，台灣在亞太地區的公衛、安全等方面也都扮演重要角色。午宴後，賴清德也致贈訪團成員由台灣口罩國家隊所生產之彩色口罩，與訪團成員分享防疫之餘，台灣企業的時尚創意及活力。

此次午宴的與會者包括美國衛生部助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、幕僚長哈里森（Brian Harrison）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）等。此外，前副總統陳建仁、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、衛生部長陳時中、中央研究院院長廖俊智、國家衛生研究院院長梁賡義及臺灣大學副校長張上淳等亦在座。

關鍵字

阿薩爾 WHO 賴清德 排除 午宴

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