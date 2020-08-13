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巷仔內／陳其邁再戰高雄　學習謙卑的奇幻旅程

文／鄭宏斌
calendar_today2020-08-13 10:56:33update2020-08-13 12:03:22

▲陳其邁二度挑戰高雄市長寶座，他坦言有如「奇幻旅程」。（圖／記者林柏年攝）
▲陳其邁二度挑戰高雄市長寶座，他坦言有如「奇幻旅程」。（圖／記者林柏年攝）
2018年，陳其邁在高雄市長選舉中敗給韓國瑜，豈料政壇起起伏伏，陳其邁當上行政院副院長，後來韓國瑜卻被罷免了，如今，陳其邁二度挑戰高雄市長寶座，他坦言這段時間有如「奇幻旅程」，但對摔倒再爬起來的民進黨而言，又何嘗不是一趟學會了真正謙卑的奇幻旅程呢？

2016年民進黨重返執政，整個黨意氣風發，不可一世。當時政壇還盛傳，國民黨可能就此一蹶不振，就算蔡英文喊出「謙卑、謙卑、再謙卑」，民進黨依舊一副勝利者的姿態，不知謙卑為何物。

直到2018年地方選舉，「韓流」竄起，韓國瑜帶領國民黨絕地大反攻，竟然一舉搶下了大半江山，讓節節敗退的民進黨相當傻眼，2016年到2018年才短短2年，竟然從天堂直墜谷底。

追究2018年民進黨敗選的原因，當然林林總總，有很多複雜的因素。但不可迴避地，就是民進黨在那次選舉中太過自信，導致輕敵，喪失了超前部署、把握先機的時間點，最後才會怎麼追都追不回來。

民進黨摔落谷底，這是繼2008年之後，民進黨又一次的重大危機，當時綠營內部一片愁雲慘霧，眼睜睜看著韓國瑜成為藍營新共主、甚至還覬覦總統大位。當時，每個民進黨員和支持者心中都是滿滿的「亡國感」。

後來，選民做出了選擇，不僅讓蔡英文再度當選總統，也罷免韓國瑜。民進黨再次獲得重生的機會，陳其邁也有了二度叩關高雄市長寶座的門票。

陳其邁從「敗選者聯盟」中重新站起來，回到高雄投入市長補選，大家都發現，他的身段變得更柔軟了，逢人就彎腰鞠躬，民眾要合照、簽名，他都來者不拒，臉上總是掛著笑容。也許真正經歷過失敗，才知道每一張選票都難能可貴，這一次，陳其邁不容許再有任何閃失。

儘管罷韓成功到補選投票，只有短短2個月，陳其邁還是堅持每個鄰里、每個市場都要跑到，政策方面，他也統合了過去一年半在行政院的歷練，提出追趕未來產業趨勢的規劃藍圖。這屆市長任期只剩2年，陳其邁已經沒有怠惰的空間。

這次補選，不僅對陳其邁是一場考驗，對整個民進黨來說，也是2022年地方選舉的前哨戰。能不能重拾在地民心？就看這次補選的投票率高低。

有了2018年的前車之鑑，民進黨至今才真正學習到什麼是謙卑。若不謹慎自律，下次選舉，選民還是隨時會把給予的權力收回去。

關鍵字

陳其邁 奇幻旅程 補選 韓國瑜 高雄

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