馬英九：陳其邁3大理由「不是暖男」不能讓他當市長

馬英九說，他今晚看到這麼多人到現場支持李眉蓁，他非常高興。高雄被民進黨盤據二十年，進步非常慢，這是為什麼要投給李眉蓁的理由。民進黨處心積慮要把高雄拿回來，但絕對不能，請問高雄負債三千億元，是誰造成的？就是民進黨。
馬英九說，當時他執政時規畫「六海一空」自由經濟示範區法案，高雄本會更繁榮，但當時就是陳其邁公開反對，不讓法案通過，這個法案就是敗在陳其邁的手上，現在他要當市長，大家還能相信他嗎？
馬英九舉出三大案例要讓大家看清楚陳其邁的為人，指出陳落選後，民進黨動用國家機器、動用眾多親綠媒體製造他「暖男」形象，但2002年的高雄市長選前之夜於當晚10點結束，依法所有選舉活動都該停止，當時國民黨籍候選人黃俊英的民調還領先，陳其邁隨即宣布在深夜11點召開記者會，指稱抓到黃俊英賄選，還發出３萬通簡訊散播不實消息，幫陳菊當選，「用這種選舉奧步的人，怎會是暖男」。
馬英九繼續說，在高雄氣爆後，經濟部長張家祝隨即進入災害應變中心救災，當時他也南下勘災，但是民進黨在立法院審查自由經濟示範區法案時，堅持經濟部長張家祝一定要親自到場才行，於是張家祝被迫轉往台北，但他一到立法院後，陳其邁隨即劈頭痛罵說「現在是高雄氣爆的頭七，你不在高雄卻來這裡，這種冷血部長！無恥部長！」，用這種方式讓張家祝含恨辭職，馬英九說「若他是暖男，怎會這樣」？
馬英九再說，2015年，陳其邁指控他逃漏稅，指他擔任台北市長時匯款給在美國就學的女兒，沒繳贈與稅。但父母匯款給子女教育費和醫藥費，不是不用課贈與稅嗎？所有的父母都知道，為何陳其邁要這樣說呢？他澄清後，陳其邁還繼續對外汙衊他，馬英九說「這麼簡單的事都不知道的人，還能當立委？現在還要當市長？大家要讓他做嗎」？
馬英九表示，為何陳其邁至今不願簽署貪汙切結書，他要告訴大家，陳水扁總統時期有一個副祕書長陳哲男，當時用了12個人頭帳戶炒股和司法關說，這案例讓大家印象深刻，所以他現在堅決主張高雄一定要清廉，「陳其邁自稱暖男，其實不暖，大家千萬不要讓他當選」。