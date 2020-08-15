綠營拿回高雄市！前市長吳敦義表尊重　籲新市長清廉無私

吳敦義回想過去在高雄服務的八年半時間裡，交到了很多的好朋友，也為鄉親爭取不少的建設，高雄有他開闢的道路、公園、他興建的焚化爐、國民住宅，還有他要求設立的大學以及更換的自來水管等等建設。
吳敦義提到，昨（14）天晚上李眉蓁選前之夜的「台糖物流園區」，也是他當年當市長時規劃的多功能經貿園區的一部分，在附近的205兵工廠，也是他從當市長就開始要求遷移，一路緊盯到當副總統；而現在205兵工廠已經決定要遷至大樹與203兵工廠合併，原地開發後將是高雄新的發展中心；另外，距離「夢時代」很近的亞洲新灣區，其中的高雄展覽館、旅運中心、海洋文化及流行音樂中心三大建設，亦是我當行政院長，由中央全額撥款興建的。
吳敦義說，無論是當市長還是當行政院長、副總統，他都很努力、很認真打拼，這也都是為了回報高雄及全國鄉親對他的栽培與愛護。而今天，高雄市長補選結果已告揭曉，吳敦義稱雖然對本黨的李眉蓁同志落選雖感遺憾，但這終究是高雄鄉親的選擇，我們唯有尊重。
身為前高雄市長，吳敦義也指出，對於高雄市以及277萬的市民而言，這個市長不只是主持今後二年多的市政而已，還要擘畫高雄未來發展的新藍圖。他期許新市長能夠清廉無私、腳踏實地，讓高雄的未來更美好，市民的生活更富裕。