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經濟部擬修限電辦法　藍綠立委齊質疑：是要缺電了嗎？

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-18 11:44:21

▲經濟部預告修「電源不足時期限制用電辦法」，遭藍綠立委批評沒有必要。 (圖／資料照片)
▲經濟部預告修「電源不足時期限制用電辦法」，遭藍綠立委批評沒有必要。 (圖／資料照片)
經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」，納入戰爭、天災與政治等因素，主管機關得啟動緊急限電，消息曝光後，立委不分藍綠都對此表示質疑。國民黨團總召林為洲直言「聽起來就怪怪的」，除了外界聯想是否與兩岸關係緊張有關，也質疑是否台灣要缺電了；民進黨團幹事長鄭運鵬說「這條文有點沒事找事做的感覺。」

經濟部預告修正「電源不足時期限制用電辦法」第4條之一修正草案，新增「因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素，致國內電力供應預期發生嚴重不足時，中央主管機關為確保相關必要設施運作之需要，得啟動緊急限電管制措施。」

對此，林為洲認為，如果台灣有電力不足的危機，現有機制已有管制措施，比如分區供電、尖峰時機不供電等等，要再訂定一個聽起來比較嚴重的修法，讓經濟部或主管機關可以更有power做限電、停電措施，「聽起來就怪怪的」。

林為洲認為，此修正除了聯想到兩岸關係緊張，另外也令人聯想「台灣是不是真的要缺電了？」所以才要授權更果決的行政作為，讓行政機關可以在缺電時，馬上做更有效率的調度，他強調，經濟部要講清楚，為何要大動作修正，不要造成大家的猜想，「我們現在是在戰爭邊緣？還是在限電邊緣？」

鄭運鵬指出，台電限電辦法實施25年，從來沒有因為供電不足而使用過，如果因為天災、戰爭、地震等因素導致缺電、限電，不需要再去修新的辦法，鄭運鵬表示，今年夏天台灣用電創新高，但備轉容量超過10%，非常安全，現在想修法會讓外界誤會台灣會缺電。

鄭運鵬表示，原本這個辦法只要經濟部送交立法院備查即可，但現在引起社會關注後，一定會有立委將其拉下來進行審查，「不知道經濟部寫這個是什麼意思，可能文官性格看到小瑕疵就想補正，但在立法院看來是不必要的。」

關鍵字

立法院 台電 限電辦法 經濟部 戰爭

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