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翁章梁專訪／打破窄化格局　地方需建構「關係」留住人才

記者孫唯容/嘉義報導
calendar_today2020-08-21 07:57:00update2020-08-21 08:47:00

▲縣長翁章梁接受《今日新聞Nownews》專訪表示，希望青年返鄉必須要有一個平台和年輕人產生鏈結，也必須思考如何創造年輕人與嘉義這片土地的「關係」。（圖/記者孫唯容攝影）
▲縣長翁章梁接受《今日新聞Nownews》專訪表示，希望青年返鄉必須要有一個平台和年輕人產生鏈結，也必須思考如何創造年輕人與嘉義這片土地的「關係」。（圖/記者孫唯容攝影）
嘉義縣政府希望激勵青年返鄉的動機，化解人口快速老化的危機，預計成立勞工暨青年發展處（勞青處）；嘉義縣長翁章梁接受《今日新聞Nownews》專訪表示，嘉義的青年想要順利就業，必須要有個和年輕人產生鏈結的平台，並思考如何創造年輕人與嘉義這片土地的「關係」。

▲(圖/嘉義縣政府提供)
▲翁章梁強調，想要解決人口老化與青年就業的困境，就不能以「窄化」的視角來看議題。(圖/嘉義縣政府提供)
翁章梁強調，想要解決人口老化與青年就業的困境，就不能以「窄化」的視角來看議題；而成立勞青處就是要打破農業縣被「窄化」的既定印象，不只希望中央看重農業縣對台灣的整體貢獻，更希望大埔美工業園區企業的進駐，以及未來民雄航太園區的規劃，讓嘉義縣新工業的就業可能性被外界認可。

翁章梁指出，農業縣能就業的產業面向相對有限，原因就是農業縣的產業不夠多元，留不住年輕人，且目前嘉義縣由社會局來管理勞工的權益，但是未來在地要新開發的新工業區，還有一千多公頃的面積，預估會增加相當大量的勞工，更應該有專門機構去維護勞工的權益。

單就農業縣的現況與優勢來分析，翁章梁表示，以農產自給率的概念，農業縣必須承擔都會區的熱量需求，因此希望中央思考農業縣對台灣整體的貢獻，增加預算到嘉義縣，讓農業縣有能力去深度拓展智慧科技化農業。

翁章梁認為，如此一來會產生客觀效果，讓青壯年覺得進到這個行業有展望，能為台灣的未來加分，內心會對農業的產業不穩定性才會相對下降，進而想繼續從事農業，創造青年返鄉的機會。

翁章梁說，借鏡日本地方創生的觀察，想要讓一個人留在這個縣市，必須讓他感受到與這片土地有「關係」；這層關係可能是你剛好到這個縣市唸書，也可能是你娶到住在嘉義縣的女孩子，透過各種關係的建構，才有機會把人留住，「這層關係如何被尋找到」，就是政府應積極努力的目標。

翁章梁指出，未來期待透過勞青處與學校建教合作，引導在當地學校唸書的人才，前往大埔美精密機械園區的企業，或是中科院民雄航太園區，讓專業人才看見新機會；因此，有了勞青處平台的連結，讓政府更能建構出關係的可能性，打破農業縣被窄化的格局。

 

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關鍵字

翁章梁 人口老化 就業 勞青處 青年回鄉

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