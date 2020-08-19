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陸籍女婿回不了台灣　戲劇系教授怒批政府歧視人

記者吳承翰、葉政勳/台北報導
calendar_today2020-08-19 11:26:34

▲針對小明們能不能回台，陳玉珍19日再度考察陸委會。 (圖/記者葉政勳攝)
▲針對小明們能不能回台，陳玉珍19日再度考察陸委會。 (圖/記者葉政勳攝)
針對陸籍配偶、陸籍配偶之子女受困在大陸無法回台，國民黨立委陳玉珍在6日前往陸委會對此事進行考察，今(19)日再度帶著立委、媒體追蹤後續。不少家屬心急如焚，破口大罵、質疑政府遲遲不讓他們家人回來，一名台北大學戲劇系教授洪祖玲情緒激動表示，他的女兒嫁給大陸人，現在陸籍女婿回不了台灣，「民進黨政府怎麼這樣歧視人，我現在感到憤怒、羞恥！」

九月即將開學，但目前仍有數千名陸籍子女困在大陸，他們已經錯失今年上半年的就學機會，現在下半年能否回國也是問題，一名家長不滿陸委會先開放6歲以下子女回台，但人數僅佔受困大陸子女的1%，且這些人不到學齡，反而是6歲至24歲的子女無法回台，未來將面臨學業斷層。

此外，政策針對陸籍配偶，讓他們也無法回台，夫妻分隔兩地，一名自稱女兒投蔡英文的婦女說，由於她女婿是中國人，現在要辦團聚證都不行，把小明陸生排擠在外？開什麼玩笑！要把台灣變成全世界恥辱？我們對民進黨有期望，我不一定投它，但它怎會這樣歧視人？」在場的家屬情緒都非常激動，但這名婦女時而收斂地鋪陳、卻又能在鋪陳後將情緒張力一次爆發出來，讓人感覺她和其他家屬不同，且能看出她的眼淚已經在眼眶中打轉，但始終沒有落淚。

隨後她才揭露我是北大戲劇系教授洪祖玲」，洪祖玲表示「我太震撼我們爭取的，當初街頭遊行，一切都變成這樣，難道我要說，我以做為台灣人為恥嗎？我現在感到恥辱、憤怒！

國民黨立委陳玉珍表示，現在家長要的是具體時程，讓他們能有所準備，但政府至今動向十分不明確，她認為台灣現在防疫表現優良，日前更有外交泡泡，讓小明們回來不會有大問題。

代表民進黨團陪同考察的立委湯蕙禎則表示，中國隱匿疫情相當嚴重，台灣一直處在資訊相對不對等的情況，陸委會要兼顧人道、全台2300萬人的健康，要做的事情很多，並非表面上看到的不做為，她日前也接獲陳情，用專案的方式將一名待產孕婦接回台灣，事情要循序漸進，不是說誰催、誰吵才去做，現在有指揮中心，要放多少人才可以安全地掌握，這是政府負責任的態度。

陸委會主委陳明通表示，將小明們接回台灣就學是大方向，總統也已經給過指令，他們會持續朝這塊來做。

關鍵字

開學 陸配 陸委會 陳玉珍 小明

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