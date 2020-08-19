🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

江啟臣：國民黨「數位黨部APP」九月一日上線

記者 陳弘志 / 連線報導
calendar_today2020-08-19 15:32:31update2020-08-19 15:33:47

▲國民黨在19日於宜蘭舉行行動中常會，黨主席江啟臣發表高雄敗選後的黨務革新計畫。(圖/國民黨提供)
▲國民黨在19日於宜蘭舉行行動中常會，黨主席江啟臣發表高雄敗選後的黨務革新計畫。(圖/國民黨提供)
國民黨今天(19)轉往宜蘭舉行行動中常會，黨主席江啟臣在中常會上發表高雄敗選後的黨務革新計畫，國民黨將轉換為「以議題為導向」的社會組織經營模式，以倡議的方式提出改革建言，此外「數位黨部APP」也訂於九月一日上線。

以下是江啟臣0819在宜蘭行動中常會的公開談話全文：

各位中常委、林縣長、張主委，黨務主管，黨代表同志先進，媒體朋友，大家午安大家好。

今天來到宜蘭，非常高興！上周六剛離開高雄，大家都忙於高雄選舉，我首先要非常感謝所有中常委及本黨上上下下同志先進，對於高雄市長補選的大力協助與輔選，雖然結果不盡人意，但是我們沒有懷憂躊躇的時間，更應該堅持改革的方向與道路，積極尋求黨內共識、黨外認同，堅守在野黨立場，強力監督政府施政，才能重新贏回多數人民的信任與支持。

失敗是成功的養分，我們不但要加強在地人才培訓，也要同步加速選務人才培養，提昇選舉團隊即戰力。尤其應該加強本黨訊息傳播能力，帶動有利本黨議題發酵。要闢建有力戰場、主動拋出民眾關注議題，加強社會對話、有效監督執政，讓本黨優勢得以展現。

在組織經營方面，我們也要進行本黨組織經營轉型，充足基層組織動員能量，在人力精簡的模式下，以數位科技聯繫彌補傳統組織經營的不足。目前我們已經積極研發數位黨部APP，預定九月一日上線，讓本黨與黨員互動更加多元即時。

我們也將轉換以議題導向的社會組織經營模式，以倡議的方式提出改革建言，讓本黨政策決策貼近民意，增加本黨與民間團體互動黏著度。並且強化地方黨部政策研發的功能，作為本黨在地方議會監督的方針以及執政的建設藍圖，全心為地方縣市的發展找到更好的發展方向。

宜蘭縣是民進黨口中的民主聖地，出身宜蘭縣五結鄉的民進黨前主席林義雄先生更是將全民公投當成畢生志業。但是民進黨卻在107年的公投挫敗後，以完全執政的優勢，無視各界反對，去年6月以國會多數強行修正公投法，將公投合併大選舉辦法廢除，企圖以降低公投投票率的方式，讓公投難以通過。

106年12月12日，公投法三讀通過，蔡英文說，「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。」，但卻只因公投挫敗，108年6月17日就沒收公投，讓人民作主只有一年半的歷史。民進黨的修法不但沒收人民意志直接表達的權利，讓鳥籠公投升級到鐵籠公投，也沒收了林義雄先生一生的努力。

民進黨完全執政、只有一黨之私、沒有國家人民，國會更成為執政者展現傲慢的場域。昨天，我已經正式召開記者會，宣示推動恢復「公投綁大選」，就是期待透過有效的公投制度，制衡民進黨。唯有把公投還給人民，讓公投綁大選，讓人民意志充分展現才能制衡一黨獨大濫權執政。

宜蘭縣人文薈萃、文化悠遠、景致怡人，不但是觀光大城，更是生活大縣，宜居樂活的印象深刻。在林姿妙縣長、張建榮議長共同守護下，更顯得活力充沛。受疫情影響，宜蘭縣成為國人旅遊首選，但是也再次凸顯交通動能的不足問題。

未來，我也將與立法院黨團成員，繼續支持林姿妙縣長長期努力的鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、國道五號銜接蘇花改等工程，期盼儘快實現「西高鐵、東快鐵」的鐵道政策。讓宜蘭整體交通建設，儘速趕上國人對於宜蘭的熱愛，以及宜蘭遊子返鄉的需求！繼續擦亮「宜蘭勁好玩」的招牌。

再次謝謝大家。

關鍵字

改革 app 國民黨 江啟臣 數位黨部

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽