江啟臣：國民黨「數位黨部APP」九月一日上線

以下是江啟臣0819在宜蘭行動中常會的公開談話全文：
各位中常委、林縣長、張主委，黨務主管，黨代表同志先進，媒體朋友，大家午安大家好。
今天來到宜蘭，非常高興！上周六剛離開高雄，大家都忙於高雄選舉，我首先要非常感謝所有中常委及本黨上上下下同志先進，對於高雄市長補選的大力協助與輔選，雖然結果不盡人意，但是我們沒有懷憂躊躇的時間，更應該堅持改革的方向與道路，積極尋求黨內共識、黨外認同，堅守在野黨立場，強力監督政府施政，才能重新贏回多數人民的信任與支持。
失敗是成功的養分，我們不但要加強在地人才培訓，也要同步加速選務人才培養，提昇選舉團隊即戰力。尤其應該加強本黨訊息傳播能力，帶動有利本黨議題發酵。要闢建有力戰場、主動拋出民眾關注議題，加強社會對話、有效監督執政，讓本黨優勢得以展現。
在組織經營方面，我們也要進行本黨組織經營轉型，充足基層組織動員能量，在人力精簡的模式下，以數位科技聯繫彌補傳統組織經營的不足。目前我們已經積極研發數位黨部APP，預定九月一日上線，讓本黨與黨員互動更加多元即時。
我們也將轉換以議題導向的社會組織經營模式，以倡議的方式提出改革建言，讓本黨政策決策貼近民意，增加本黨與民間團體互動黏著度。並且強化地方黨部政策研發的功能，作為本黨在地方議會監督的方針以及執政的建設藍圖，全心為地方縣市的發展找到更好的發展方向。
宜蘭縣是民進黨口中的民主聖地，出身宜蘭縣五結鄉的民進黨前主席林義雄先生更是將全民公投當成畢生志業。但是民進黨卻在107年的公投挫敗後，以完全執政的優勢，無視各界反對，去年6月以國會多數強行修正公投法，將公投合併大選舉辦法廢除，企圖以降低公投投票率的方式，讓公投難以通過。
106年12月12日，公投法三讀通過，蔡英文說，「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。」，但卻只因公投挫敗，108年6月17日就沒收公投，讓人民作主只有一年半的歷史。民進黨的修法不但沒收人民意志直接表達的權利，讓鳥籠公投升級到鐵籠公投，也沒收了林義雄先生一生的努力。
民進黨完全執政、只有一黨之私、沒有國家人民，國會更成為執政者展現傲慢的場域。昨天，我已經正式召開記者會，宣示推動恢復「公投綁大選」，就是期待透過有效的公投制度，制衡民進黨。唯有把公投還給人民，讓公投綁大選，讓人民意志充分展現才能制衡一黨獨大濫權執政。
宜蘭縣人文薈萃、文化悠遠、景致怡人，不但是觀光大城，更是生活大縣，宜居樂活的印象深刻。在林姿妙縣長、張建榮議長共同守護下，更顯得活力充沛。受疫情影響，宜蘭縣成為國人旅遊首選，但是也再次凸顯交通動能的不足問題。
未來，我也將與立法院黨團成員，繼續支持林姿妙縣長長期努力的鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、國道五號銜接蘇花改等工程，期盼儘快實現「西高鐵、東快鐵」的鐵道政策。讓宜蘭整體交通建設，儘速趕上國人對於宜蘭的熱愛，以及宜蘭遊子返鄉的需求！繼續擦亮「宜蘭勁好玩」的招牌。
再次謝謝大家。