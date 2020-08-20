檢測出陽性才打壓？藍委：衛福部一直知道彰化縣防疫措施

國民黨團總召林為洲表示，依照地方自治的權限，中央只會訂出大原則的政策，如何在原則下執行作業，都是由第一線的地方政府判斷，「他們在現場看，才知道要不要隔離、要不要檢疫。」
林為洲指出，檢疫費用一次要6000元，由防疫條例買單，彰縣衛生局做的檢疫超過三位數，金額不是小數字，一定要呈報給衛福部請領經費，措施延續一段時間，衛福部也知情，直到檢測出陽性才打壓，「這什麼心態跟邏輯？是『不能採檢出陽性的』數字才會好看，惡樣的心態嗎？」
國民黨彰化縣立委謝衣鳳表示，從昨天開始，綠營的前醫界立委、網路側翼帶風向，要把衛生局長葉彥伯抹黑成「貪瀆」、「不合法篩檢」，對醫界來說是相當嚴重的打擊。
現在網軍質疑彰縣衛生局讓確診病例由家屬陪同，從家中自行前往醫院檢疫，這段從家到醫院的路程就是防疫破口。謝衣鳳指出今年四月，磐石艦隊官兵發現確診時，當時陳時中也指示休假官兵自行前往醫院做檢疫，網軍完全是兩套標準。
國民黨團首席副書記長林奕華表示，自六月開始，有多起從台灣離開，在國外確診的案例，不少人擔憂在國內已經有輕微的社區感染情況，國民黨上周也做民調，有82%的國人支持入境全面普篩，費用由旅客自行負擔，中央仍無視，「現在地方把防疫視同作戰、料敵從寬、禦敵從嚴，結果卻被政風處調查。」
林奕華嗆，就算要政風處調查，政風一條鞭，也該是廉政署啟動調查，並非陳時中的權限，「這是基本行政常識，怎麼會把政風當中央官員手上的權力，我今天要調查誰就查，對公務員是怎樣的羞辱？」
國民黨立委李貴敏表示，在彰化縣，從行政單位、民意代表，不管執政或在野，都支持衛生局，即便民進黨成員也認為該做。李質疑中央一直強調台灣防疫優良，但功勞該歸功於國人自主防疫意識高，並非行政單位超前部署，「如果超前部署是正確策略，那彰化縣做的不是超前部署嗎？美國今天會有今天疫情嚴重，不也是因為川普輕忽嗎？民進黨批評川普，不也是他要把專業政治化，今天彰化縣就是專業事情政治化導致的結果。」