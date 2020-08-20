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檢測出陽性才打壓？藍委：衛福部一直知道彰化縣防疫措施

記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-08-20 12:11:13

▲國民黨團表示，彰化縣要做檢測都會呈報給衛福部、申請經費，這段時間下來已經申報三位數，衛福部都知情，陳時中卻等到檢測出陽性才出手打壓。 (圖/國民黨團提供)
▲國民黨團表示，彰化縣要做檢測都會呈報給衛福部、申請經費，這段時間下來已經申報三位數，衛福部都知情，陳時中卻等到檢測出陽性才出手打壓。 (圖/國民黨團提供)
彰化縣衛生局採檢出一名美國返台正在居家隔離的學童為新冠肺炎無症狀感染者，疫情指揮官陳時中卻認為彰化縣違背目前「有症狀才採檢」政策，要求政風調查，引發社會議論。立法院國民黨團今(20)日表示，地方政府採檢後都要向上呈報、申請經費，彰化縣的防疫作為，衛福部都知情，等到採檢出陽性才出手打壓，黨團質疑陳時中的心態是「不採檢就不會有陽性」欺下瞞上的心態。

國民黨團總召林為洲表示，依照地方自治的權限，中央只會訂出大原則的政策，如何在原則下執行作業，都是由第一線的地方政府判斷，「他們在現場看，才知道要不要隔離、要不要檢疫。」

林為洲指出，檢疫費用一次要6000元，由防疫條例買單，彰縣衛生局做的檢疫超過三位數，金額不是小數字，一定要呈報給衛福部請領經費，措施延續一段時間，衛福部也知情，直到檢測出陽性才打壓，「這什麼心態跟邏輯？是『不能採檢出陽性的』數字才會好看，惡樣的心態嗎？」

國民黨彰化縣立委謝衣鳳表示，從昨天開始，綠營的前醫界立委、網路側翼帶風向，要把衛生局長葉彥伯抹黑成「貪瀆」、「不合法篩檢」，對醫界來說是相當嚴重的打擊。

現在網軍質疑彰縣衛生局讓確診病例由家屬陪同，從家中自行前往醫院檢疫，這段從家到醫院的路程就是防疫破口。謝衣鳳指出今年四月，磐石艦隊官兵發現確診時，當時陳時中也指示休假官兵自行前往醫院做檢疫，網軍完全是兩套標準。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，自六月開始，有多起從台灣離開，在國外確診的案例，不少人擔憂在國內已經有輕微的社區感染情況，國民黨上周也做民調，有82%的國人支持入境全面普篩，費用由旅客自行負擔，中央仍無視，「現在地方把防疫視同作戰、料敵從寬、禦敵從嚴，結果卻被政風處調查。」

林奕華嗆，就算要政風處調查，政風一條鞭，也該是廉政署啟動調查，並非陳時中的權限，「這是基本行政常識，怎麼會把政風當中央官員手上的權力，我今天要調查誰就查，對公務員是怎樣的羞辱？」

國民黨立委李貴敏表示，在彰化縣，從行政單位、民意代表，不管執政或在野，都支持衛生局，即便民進黨成員也認為該做。李質疑中央一直強調台灣防疫優良，但功勞該歸功於國人自主防疫意識高，並非行政單位超前部署，「如果超前部署是正確策略，那彰化縣做的不是超前部署嗎？美國今天會有今天疫情嚴重，不也是因為川普輕忽嗎？民進黨批評川普，不也是他要把專業政治化，今天彰化縣就是專業事情政治化導致的結果。」

關鍵字

彰化縣 政風處 新冠肺炎 陳時中 無症狀感染者

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