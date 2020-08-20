交通部投入16億元　優化全台自行車路網

交通部今（20）日在行政院會中報告「全台自行車道路網建置成果」，指出近年來完成的自行車道路網，總計近7500公里。
行政院發言人丁怡銘轉述，行政院長蘇貞昌表示，他上一次擔任行政院長時，就推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，當時他還帶頭騎了5公里；聯合國是前（2018）年才訂定6月3日為「世界自行車日」，台灣比聯合國還進步了十幾年。
蘇貞昌說，去年6月2日，他到福隆參加「世界自行車日」活動，9月核定「環島自行車道升級暨多元路線整合計畫」，4年投入16億元，優化環島路網、打造國際化自行車路線。
蘇貞昌表示，他要的不是衝高自行車道總長度，而是實實在在逐步建置全台自行車路網後，把各地補給站服務（目前約300處）、識別系統（指示標誌、標線），以及公共運輸搭載自行車設施都做好，才能真正成功帶動國內騎乘自行車運動的風氣，吸引國際自行車愛好者來台體驗或比賽。
蘇貞昌裁示，請交通部整合相關部會資源，串連全台自行車路網，不論是主線、環支線或經典旅遊路線，都持續優化相關軟硬體設施，讓台灣成為世界上最美的「自行車旅遊王國」，讓國人或疫情過後來自世界各地的遊客，都能透過騎乘自行車，體驗台灣之美。
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