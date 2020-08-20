彰化衛生局遭政風查！李艷秋列「7罪狀」：一點都不冤枉

日前彰化衛生局擴大篩檢揪出無症狀感染者，卻被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令，要政風處介入調查，種種爭議引發各種聲浪，而陳時中今（20）早受訪時，也針對此次爭議說明立場，他直言「我很早就曾說過我是箭靶，只是現在箭射上來了。」對此，資深媒體人李艷秋則在臉書寫下「葉彥伯的判決書」，並點出「7大罪狀」，認為他一點都不冤枉。





李艷秋在臉書粉專《李艷秋的新聞夜總會》發文表示，「彰化縣衛生局長葉彥伯被政風調查，我覺得一點都不冤枉，因為他至少犯了幾大錯誤。」





而這些錯誤包括：1.陳時中說無症狀不篩，因為從磐石艦就知，不篩不知道，篩了就知道，你卻偏偏去篩沒症狀的人，還驗出一個確診，打臉陳時中，罪不可赦





2.無症狀者來自美國，來自美國，來自美國，因為很重要，所以講三遍。如果他來自賴索托、菲律賓就算了，人家美國衛生部長剛來過，在外交大勝利的氛圍中，你就公布美國無症狀確診者入境，這不是白目嗎？不查你怎對得起老美？



▲李艷秋在臉書粉專《李艷秋的新聞夜總會》中發表對於彰化縣衛生局長葉彥伯私自篩檢爭議的看法。（圖／翻攝自臉書粉專《李艷秋的新聞夜總會》）

3.陳時中說，這半年多彰化已經對上百名無症狀者做篩檢，言下之意，『我忍你很久了』，你竟然不知收斂，非要驗一個無症狀的確診者出來，這種『故意』，再忍就內傷了。





4.中央嘴都說乾了，不要普篩，你竟然去找台大公共衛生學院合作，對縣內進行萬人普篩，還打算公布結果，違抗中央的命令不說，還可能篩出不能說的秘密，用政風查你，剛剛好啦！





5.台灣最喜歡學位霸凌，整個事件已經歪樓變成『公衛博士vs牙醫學士』，陳時中是牙醫學士又怎樣？不談專業，光是政治正確就比你強，你一個公衛博士，跨越藍綠，幹了16年還是個衛生局長，這麼沒出息，還敢逆時中？



▲葉彥伯在偏鄉衛生所擔任醫師、出身基層， 2004年起掌舵彰化縣衛生局迄今。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

6.陳時中不普篩的說詞，包括『沒必要』『會有漏網』『會讓大家鬆懈』『檢疫14天比什麼篩都有效』，最新說法是『台灣人有病就看醫生，所以有第一線醫師把關，不必普篩』，就可知道他已盡了洪荒之力，你非要戳破他，拉他下神壇，不查你難道查陳時中嗎？





7.此事讓在野及有心人有機可乘，媒體為葉彥伯戴上『台灣李文亮』的冠冕，這是把民進黨比做共產黨嗎？這已經是國安問題了，光政風查是不夠的，國安單位幹嘛去了？





文末，李艷秋更直說「陳時中說衛福部政風處是第三人最公正，外界猜測他要用貪腐瀆職辦此案，果真如此，全民幸甚！相信政府相信黨，讓我們睜大眼睛，看衛福部政風處如何公正辦案！」（編輯：許苡晴）



