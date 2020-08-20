推廣與保存眷村文化　榮民榮眷基金會擬設文化記憶庫

為掌握工作進度，榮民榮眷基金會今(20)日特別邀集所有合作機關及受補助單位，由董事長李文忠主持實施座談，透過經驗分享、意見溝通、交換等方式進行研討，以建立共識，共同將榮民眷村文化建構成為具有脈絡的在地文化資源。
李文忠座談會後表示，為推廣榮民文化，榮民榮眷基金會特別開辦榮民眷文創學院，目前已開設「編採寫作班」、「影像記錄剪輯班」等班隊，共計35員學員結訓；並拍攝「奉獻」等一系列六部微電影，以宣揚榮民為社會奉獻的感人故事。 另與全國眷村組織合作，共計補助台北市「北投中心新村」等四個單位，核定補助金額276萬餘元，以鼓勵各項創意提案，發掘更多榮民的記憶與故事，為保存眷村家鄉記憶而努力。
為擴大傳承榮民眷村文化，今(109)年初基金會特別與文化部每年各出資500萬元，合作建置「榮民與眷村文化主題」國家文化記憶庫，委請國立新竹生活美學館辦理相關輔導、培育課程，以產出符合計畫精神之成果；目前已徵選新北市五股區「陸一社區發展協會」等十個補助單位，總計補助金額535萬元，未來將協助獲補助單位產出優質成果建置數位化記憶庫。
桃園市為全台眷村最多縣市，榮民榮眷基金會每年出資250萬元與桃園市政府合作建立「中華民國眷村資源中心」，透過多元文宣方式擴大推廣；今年度計補助「中原大學」等三個單位，計525萬元，期望結合眷村色彩與設計展示、出版推廣眷村主題繪本等方式，建構全國眷村知識串聯窗口及交流平台。
榮民榮眷基金會由國軍退除役官兵輔導委員會捐助成立，為照顧榮民榮眷的專責機構，成立於民國86年（1997年）。榮民榮眷基金會表示，目前全台榮民約8萬多人，近年來隨著年長榮民逐漸凋零，深感保留榮民及眷村文化的急迫性，更是責無旁貸的使命。因此，在退輔會指導下，除持續擴大榮民(眷)照顧服務工作，更將榮民榮眷基金會打造成為榮民眷村文化推廣與保存的基地。