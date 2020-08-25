🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 政治

巷仔內／用《哆啦A夢》看懂　馬英九和蔡英文到底吵什麼

記者張志康/特稿
calendar_today2020-08-25 14:48:05update2020-08-25 15:18:51

▲總統蔡英文、前總統馬英九最近很努力「答嘴鼓」，我們試著用《哆啦A夢》的邏輯搞懂他們爭論的重點。( 組圖 / NOWnews資料庫 )
▲總統蔡英文、前總統馬英九最近很努力「答嘴鼓」，我們試著用《哆啦A夢》的邏輯搞懂他們爭論的重點。( 組圖 / NOWnews資料庫 )
最近前總統馬英九與現任總統蔡英文進行了一場層次很低的鬥嘴鼓。簡單來說，馬蔡兩人對於確保台灣主權大致沒有什麼歧見，最大的歧見在於對中國大陸的態度，也就是所謂的「兩岸關係」上。

說老實話，讓我忍不住想起從小看的那部漫畫《哆啦A夢》，雖然我小時候它叫《小叮噹》。

說回這次馬蔡兩人的口舌之爭，在馬英九的眼中看來，蔡英文帶領下的台灣，就像是閒著沒事一直挑釁胖虎的大雄。大家都知道胖虎閒著沒事就會找大雄練練拳頭，還會逼大雄要聽他唱很難聽的歌，但只要不刻意惹怒胖虎，大多數時候兩人是可以和平相處的。

馬英九認為，如果大雄因為討厭被胖虎恐嚇、練拳頭，就找老師（美國）當靠山，然後看到胖虎就嗆聲，總有一天會被胖虎扁成豬頭，連媽媽都認不出來。

而蔡英文則是認為，因為胖虎動不動就恐嚇、霸凌大雄，所以當然要找老師主持公道，只要老師介入，就能有效地嚇阻胖虎霸凌。但在此同時，該跟胖虎玩（做生意）的時候，就依照學校的相關規定，一樣可以玩得很開心。

但馬英九則是直言，大雄自己都是一個每天都在走廊罰站的學生，到底是哪來的自信認為老師一定會站在自己那邊。更何況胖虎的老媽還是學校家長會（聯合國）的執行委員，不像大雄媽媽連家長會都參加不了，胖虎真的海扁大雄一頓後，學校可不見得會認真處罰胖虎。

我們撇開政治語言不談，就單純拿處理霸凌的具體作為來看好了。面對像胖虎這樣一個霸凌慣犯，挑釁或用強硬的態度面對，就不會被海扁一頓嗎？從實務上來說，其實是沒用的，尤其當自身是個成績爆爛、體能又差的魯蛇時，這樣的態度只會惹得胖虎更不爽、然後被霸凌得更慘。

那麼，比較好的做法是什麼呢？眼見班上的王聰明幾乎從來不會被胖虎霸凌，那麼，若大雄學著一邊和胖虎虛與委蛇，一邊用功讀書、順便苦練核心肌群，提升自己的體力和成績，隨著自身的實力增強，一方面讓老師對自己刮目相看，另一方面也讓自己變得更難欺負，似乎才是解決問題之道。

而這正是馬英九和蔡英文之間最大的差異，馬英九認為，大雄在還沒練出六塊腹肌之前，應該要對胖虎虛與委蛇，最少維持「朋友」的姿態，才能為自己爭取苦練及用功的時間。但蔡英文則是認為，只要老師能夠主持公道，那麼大雄要苦練及用功自然不是大問題。但馬英九認為，當胖虎把大雄拖到小巷子海扁的時候，老師可不見得能夠及時趕到。

那麼，你覺得大雄想擺脫胖虎的霸凌，該聽馬英九的，還是蔡英文的？

關鍵字

大雄 哆啦A夢 胖虎 馬英九 蔡英文

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

2020最浪漫唯美的七夕 盤點全台8家高人氣空中酒吧

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

精選3大特別愛愛方式、5間特色Motel 情人節轉就移戰地到汽車旅館去！

[PR]七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

七夕情人節看什麼？　盤點８部「真愛」系浪漫電影

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽