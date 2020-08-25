巷仔內／用《哆啦A夢》看懂　馬英九和蔡英文到底吵什麼

說老實話，讓我忍不住想起從小看的那部漫畫《哆啦A夢》，雖然我小時候它叫《小叮噹》。
說回這次馬蔡兩人的口舌之爭，在馬英九的眼中看來，蔡英文帶領下的台灣，就像是閒著沒事一直挑釁胖虎的大雄。大家都知道胖虎閒著沒事就會找大雄練練拳頭，還會逼大雄要聽他唱很難聽的歌，但只要不刻意惹怒胖虎，大多數時候兩人是可以和平相處的。
馬英九認為，如果大雄因為討厭被胖虎恐嚇、練拳頭，就找老師（美國）當靠山，然後看到胖虎就嗆聲，總有一天會被胖虎扁成豬頭，連媽媽都認不出來。
而蔡英文則是認為，因為胖虎動不動就恐嚇、霸凌大雄，所以當然要找老師主持公道，只要老師介入，就能有效地嚇阻胖虎霸凌。但在此同時，該跟胖虎玩（做生意）的時候，就依照學校的相關規定，一樣可以玩得很開心。
但馬英九則是直言，大雄自己都是一個每天都在走廊罰站的學生，到底是哪來的自信認為老師一定會站在自己那邊。更何況胖虎的老媽還是學校家長會（聯合國）的執行委員，不像大雄媽媽連家長會都參加不了，胖虎真的海扁大雄一頓後，學校可不見得會認真處罰胖虎。
我們撇開政治語言不談，就單純拿處理霸凌的具體作為來看好了。面對像胖虎這樣一個霸凌慣犯，挑釁或用強硬的態度面對，就不會被海扁一頓嗎？從實務上來說，其實是沒用的，尤其當自身是個成績爆爛、體能又差的魯蛇時，這樣的態度只會惹得胖虎更不爽、然後被霸凌得更慘。
那麼，比較好的做法是什麼呢？眼見班上的王聰明幾乎從來不會被胖虎霸凌，那麼，若大雄學著一邊和胖虎虛與委蛇，一邊用功讀書、順便苦練核心肌群，提升自己的體力和成績，隨著自身的實力增強，一方面讓老師對自己刮目相看，另一方面也讓自己變得更難欺負，似乎才是解決問題之道。
而這正是馬英九和蔡英文之間最大的差異，馬英九認為，大雄在還沒練出六塊腹肌之前，應該要對胖虎虛與委蛇，最少維持「朋友」的姿態，才能為自己爭取苦練及用功的時間。但蔡英文則是認為，只要老師能夠主持公道，那麼大雄要苦練及用功自然不是大問題。但馬英九認為，當胖虎把大雄拖到小巷子海扁的時候，老師可不見得能夠及時趕到。
那麼，你覺得大雄想擺脫胖虎的霸凌，該聽馬英九的，還是蔡英文的？