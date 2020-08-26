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前民進黨秘書長曝蔣介石、蔣經國「遺囑」　勸馬英九三思

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 11:42:23

▲對於前總統馬英九在「國家不安全研討會」發表的主張，前民進黨秘書長羅文嘉在臉書發表看法，並曝光蔣介石與蔣經國的「遺囑」，勸馬英九要三思。（圖／記者陳弘志攝）
▲對於前總統馬英九在「國家不安全研討會」發表的主張，前民進黨秘書長羅文嘉在臉書發表看法，並曝光蔣介石與蔣經國的「遺囑」，勸馬英九要三思。（圖／記者陳弘志攝）
總統蔡英文與前總統馬英九兩人，近期針對兩岸發展及和平問題，隔空打起口水戰。對此，前民進黨秘書長羅文嘉24日在臉書坦言，忍了好幾天，實在百感交集，原本不想多評論馬英九在「國家不安全研討會」發表的主張，但他認為，顯然這些言論非媒體「嘟麥」意外即興之作，屬於一種正式的立場宣示。

羅文嘉發文表示，我們生在台灣、長在台灣，生命與未來所懸皆在台灣，聽到前總統發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭除了為之一震，實在百感交集，所以忍著不講話。他接著說，國家前途艱辛，不比過去戒嚴時代。我們既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦，守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大。

▲前總統馬英九和總統蔡英文近來為了國家對外政策上互嗆。
▲前總統馬英九和總統蔡英文近來為了國家對外政策上互嗆。（圖／記者陳弘志攝，2020.08.22）

羅文嘉也提及，馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，因此便節錄他們遺囑中的一段，敬請馬前總統三思。蔣介石遺囑：「實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，爲余畢生之志事，實亦卽海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」

蔣經國遺囑：「萬一余為天年所限，務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」

羅文嘉更呼籲馬英九「做不到光復大陸國土，至少守住台灣民主吧！」同時直說「蔣氏父子一生與共黨鬥爭，怎堪想像今日國民黨」、「國民黨怎麼活？很簡單，反共保台即可」。（編輯：許苡晴）

▲羅文嘉臉書全文。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）
▲羅文嘉臉書全文。（圖／翻攝自羅文嘉臉書）

關鍵字

反共保台 羅文嘉 馬英九 蔣經國 遺囑

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