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向毒品宣戰！行政院：未來4年投入150億反毒

記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-08-27 11:50:11

▲行政院長蘇貞昌（中）上午出席行政院會「重大毒品查緝案件頒獎典禮」，宣示未來4年將再投入150億元，強化反毒工作。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌（中）上午出席行政院會「重大毒品查緝案件頒獎典禮」，宣示未來4年將再投入150億元，強化反毒工作。（圖／行政院提供）
行政院提出「新世代反毒策略」第二期重點工作，從2021年到2024年，未來4年將再投入150億元，從緝毒、驗毒、識毒、戒毒等四大面向著手，強化相關反毒作為。

行政院長蘇貞昌上午出席行政院會「重大毒品查緝案件頒獎典禮」，頒獎給重大毒品查緝案件有功人員，包括屏東地檢署檢察長黃謀信、檢察官鍾佩宇、海巡署屏東查緝隊偵查員李志章、戴群倫、高雄市刑警大隊偵查第六隊隊長徐宏杰、分隊長張建泓。

對於「新世代反毒策略」第二期重點工作，行政院發言人丁怡銘轉述，蘇貞昌表示，行政院2017年提出「新世代反毒策略」，4年投入超過110億元，統合檢、警、調、憲、海巡、海關六大系統，強力推動各項反毒工作。

蘇貞昌說，第一期（2017-2020年）「新世代反毒策略」已有不錯的執行成果，但仍有不足之處，比如：目前查獲毒品有高達八成來自境外，如何有效阻絶境外；怎麼樣協助一時誤蹈毒網者回歸社會、降低毒品再犯率；此外，新興毒品透過各式難以辨別的外包裝，毒害年輕人，也要持續提出更好的方法加以遏止。

蘇貞昌指出，行政院依據蔡英文總統所提反毒「三減策略」，從「減少供給」、「減少需求」及「減少傷害」，務實提出第二期（2021-2024年）重點工作，預計未來4年再投入150億元，強化相關反毒作為。

第二期重點工作包含 增添利器，阻絕境外；溯源斷根，壓制境內；提升辨識，強化檢驗；處遇復歸，降低再犯；多方宣導，促進認知。

關鍵字

蘇貞昌 反毒 查緝 新世代反毒策略 毒品

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