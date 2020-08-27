全代會通過卡朱條款？藍委：難道江啟臣就沒機會選總統

本屆國民黨主席將在明年8月屆滿、改選，江啟臣自3月接任主席後，在韓國瑜罷免案、高雄市長補選兩場戰役接連挫敗，結果都比原本設想的還要糟，重挫他明年競選連任的氣勢。江的主要對手朱立倫不斷透過活動來維持聲量，連6月卸任市長後便沉潛2個多月的韓國瑜，在高雄市長補選完後再度浮上檯面，都是強力的挑戰者。
有黨代表陳煥澤、莊杰森提案，主張「黨主席要專任，任內不得參加黨內初選，放棄參加總統選舉」，由於明年的黨主席任期到2025，能影響國民黨2024總統大選提名人，由於朱立倫、韓國瑜都曾競選2020國民黨總統初選，若此機制通過，等於一次嚇阻了兩人競選明年黨主席，被視為卡朱、卡韓。
陳玉珍則認為建立明確制度，讓後人能夠依循才是政黨團結的依據，「不要想說卡誰，說卡朱是因為他想選總統才會有這說法，江啟臣難道就沒機會選總統嗎？近來有些黨因為沒有建立制度流於泡沫化，才是可惜。」
除了卡朱條款外，近來黨內也盛傳2024讓新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕搭配競選總統的，對此陳玉珍直呼「蔡英文才剛上任，為什麼大家要討論下一屆總統？我們先看她表現如何，表現好就對民進黨加分，表現不好就國民黨有機會，520才剛過，說什麼配都還太遠。」