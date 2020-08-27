全代會通過卡朱條款？藍委：難道江啟臣就沒機會選總統

陳煥澤、莊杰森提案，主張「黨主席要專任，任內不得參加黨內初選，放棄參加總統選舉」，由於明年的黨主席任期到2025，能影響國民黨2024總統大選提名人，由於朱立倫、韓國瑜都曾競選2020國民黨總統初選，若此機制通過，等於一次嚇阻了兩人競選明年黨主席，被視為卡朱、卡韓。

陳玉珍則認為建立明確制度，讓後人能夠依循才是政黨團結的依據，