蔡英文：捍衛主權不是靠卑躬屈膝　要有堅實國防

蔡總統表示，F-16維修中心揭牌啟動，不僅是在強化空軍實質戰力，更是發展國防產業的重要里程碑，啟動台灣航太產業邁向國際。她說，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。有了維修中心，戰機維修所需的時間會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。
蔡總統指出，回想過去4年，在推動國防產業，落實國防自主的路上，遇過許多困難，但是為了保障國家安全，依然堅持往前邁進。從潛艦國造的啟動和順利執行、加速F-16構改工程，完成勇鷹號高教機的首航，以及今天F-16維修中心揭牌等等的成果，證明我們走在正確的道路上。國防產業的推動，是台灣國防的基石，為國軍提升戰力。國防產業的推動，是台灣決心的象徵，讓世界看到我們守護國土的意志。
蔡總統表示，她常說，「和平要靠國防」，其實不只如此；現在要做的是「國防興產業」。產業鏈建立起來、技術移轉做出成果，整個產業才能發展，也有誘因培養更多科技人才，讓台灣整體更加繁榮。
蔡總統說，去年8月，她來漢翔參訪F-16構改工程，和洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)公司的朋友們交換意見時，他們談到，這裡有世界最好的團隊。而今天F-16維修中心的成立，更是代表著，對台灣航太產業的最佳肯定。
蔡總統指出，在維修中心成立後，將可釋出能量，優先由國內廠商籌建。未來30年的產值，粗估約有795億元，每年將可創造600多個就業機會，創造整體產業效益高達2000億元。
蔡總統說，未來的維修中心，也要有一定比例的退伍空軍保修人員，讓他們從軍時所學到的專長與經驗，在退伍後仍然可以有所發揮，並透過軍民合作，將他們的本事，對國防產業的發展有所貢獻。她聽說在這個月上旬的招商說明會，已經有超過100多家廠商，表達參與產製、維修的意願。她也請經濟部、國防部、漢翔公司，要定期召開招商說明會，提升國內產業界投入維修中心的機會和意願。
漢翔公司在會後發出新聞稿指出，我國既有的140多架F-16戰機，目前正在漢翔公司進行性能提升為性能為更好的F-16V戰機，再加上未來新購的66架F-16V，我國未來將擁有數量高達200多架的機隊。預計在維修中心成立之後，以現有F-16構改及新購F-16V戰機機隊維持費保守預估，30年產值約795億元，每年可創造就業人數600餘人，總計產業整體效益將達2000億元。
漢翔表示，日前在漢翔公司舉辦的「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，當天110家廠商出席，會後已有69餘家表達有意願並且有能力可以參與，後續將經評鑑、考核遴選出最優廠商進入國家代表隊，漢翔也將協助國內廠商取得維修、製造零組件的資格，相信F-16維修中心未來前景可期。