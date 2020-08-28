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時力風暴數據分析！黃捷退黨前　與民進黨相關聲量大增

記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-08-28 12:16:13update2020-08-28 12:16:44

▲TPOC台灣議題研究中心28日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%。(圖／翻攝黃捷臉書)
▲TPOC台灣議題研究中心28日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%。(圖／翻攝黃捷臉書)
高雄市議員黃捷26日宣布退出時代力量，批評黨內用「小綠」貼退黨成員的標籤。對於這項指控，TPOC台灣議題研究中心今天(28)透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%，TPOC認為「小綠標籤的來由，或許不是空穴來風」。

退黨成員都是「小綠派」？還是被時代力量硬貼標籤？TPOC台灣議題研究中心指出，不只黃捷退黨前1個月與民進黨相關聲量異常的高，之前退黨者也都出現相似狀況。

TPOC調查時代力量前核心成員，包括立委林昶佐、前立委洪慈庸在內等10人，以新聞頻道為來源，調查他們與「民進黨」三個字同時出現的聲量，發現他們在宣布退黨前的1個月，與民進黨相關的聲量，由高至低依序為：林昶佐58%、陳雨凡42%、洪慈庸和林亮君各31%、林穎孟28%、黃捷26%、吳崢和蕭新晟各24%、黃郁芬22%、曾玟學11%。

▲TPOC台灣議題研究中心28日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%，其他退黨成員狀況也相似。(圖/TPOC提供)
▲TPOC台灣議題研究中心28日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%，其他退黨成員狀況也相似。(圖/TPOC提供)
TPOC指出，除了曾玟學之外，前時代力量成員在宣布退黨前1個月，與民進黨相關的新聞聲量都占自身整體20%以上，例如黃捷與民進黨的相關聲量集中在6月，6月適逢高雄罷韓，黃捷數度與民進黨議員共同聲援罷韓，同時也表態願意與陳其邁競選團隊合作，黃捷與民進黨的相關聲量因此飆升到2066則，成為全年之最，兩者相關度高。

TPOC再觀察這10人的年度聲量，2019年退黨者在該年聲量與民進黨占比由高至低，依序為：林昶佐45%、陳雨凡44%、洪慈庸28%、林亮君30%、蕭新晟26%、吳崢24%；2020年退黨者結算到8月26日止，由高至低依序為黃郁芬26%、林穎孟25%、曾玟學26%、黃捷14%。

▲TPOC台灣議題研究中心28日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%，其他退黨成員狀況也相似。(圖/TPOC提供)
▲TPOC台灣議題研究中心28日透過QuickseeK快析輿情資料庫，指出黃捷在退黨前1個月，與民進黨相關的聲量占自身整體的26%，其他退黨成員狀況也相似。(圖/TPOC提供)
TPOC台灣議題研究中心歸納結論，指出時代力量的退黨成員控訴被抹成「小綠派」，讓許多支持者打抱不平，認為時力不知自我檢討，反而檢討真心想要黨內改革的人，不過TPOC發現，「從新聞聲量來看，退黨的成員確實和民進黨關係不淺，並沒有和民進黨劃清界線，或許也成為他們能退黨的條件」。

關鍵字

黃捷 小綠 時代力量 退黨 聲量

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