時力風暴數據分析！黃捷退黨前　與民進黨相關聲量大增

退黨成員都是「小綠派」？還是被時代力量硬貼標籤？TPOC台灣議題研究中心指出，不只黃捷退黨前1個月與民進黨相關聲量異常的高，之前退黨者也都出現相似狀況。
TPOC調查時代力量前核心成員，包括立委林昶佐、前立委洪慈庸在內等10人，以新聞頻道為來源，調查他們與「民進黨」三個字同時出現的聲量，發現他們在宣布退黨前的1個月，與民進黨相關的聲量，由高至低依序為：林昶佐58%、陳雨凡42%、洪慈庸和林亮君各31%、林穎孟28%、黃捷26%、吳崢和蕭新晟各24%、黃郁芬22%、曾玟學11%。
TPOC指出，除了曾玟學之外，前時代力量成員在宣布退黨前1個月，與民進黨相關的新聞聲量都占自身整體20%以上，例如黃捷與民進黨的相關聲量集中在6月，6月適逢高雄罷韓，黃捷數度與民進黨議員共同聲援罷韓，同時也表態願意與陳其邁競選團隊合作，黃捷與民進黨的相關聲量因此飆升到2066則，成為全年之最，兩者相關度高。
TPOC再觀察這10人的年度聲量，2019年退黨者在該年聲量與民進黨占比由高至低，依序為：林昶佐45%、陳雨凡44%、洪慈庸28%、林亮君30%、蕭新晟26%、吳崢24%；2020年退黨者結算到8月26日止，由高至低依序為黃郁芬26%、林穎孟25%、曾玟學26%、黃捷14%。
TPOC台灣議題研究中心歸納結論，指出時代力量的退黨成員控訴被抹成「小綠派」，讓許多支持者打抱不平，認為時力不知自我檢討，反而檢討真心想要黨內改革的人，不過TPOC發現，「從新聞聲量來看，退黨的成員確實和民進黨關係不淺，並沒有和民進黨劃清界線，或許也成為他們能退黨的條件」。