立院建友誼牆　台捷國會議長簽名留念

林秘書長指出，捷克訪團是立法院睽違45年後，再度有議長在立法院議場發表演說，尤其維特齊不畏中共強權，無懼官方及民間來自中國的壓力來台訪問，對台灣深具象徵意義。
根據流程，9月1日上午9時訪團抵達立法院正門，全團步行至議場門廳由維特齊簽名留言紀念後進入議事廳，先由游錫堃頒贈國會外交榮譽獎章，隨後維特齊發表約45分鐘演說，演說結束至文化走廊為打開「慕夏之窗 看見捷克」特展揭幕，接著到康園餐廳前方民主友誼牆。
離開立法院後游錫堃院長於美福飯店設宴款待韋德齊議長一行，午宴結束赴宜蘭傳統藝處中心參訪後返回台北。為了做好防疫工作，立法院均與疫情指揮中心及外交部保持密切聯繫，有參與到相關行程的人，全程配戴口罩、手部勤消毒、動線分流、保持社交安全距離、不接觸等大原則，務必在防疫做到位下能賓主盡歡。
林志嘉說，這次韋德齊議長應游院長邀請來訪，立法院將在9月1日由韋德齊議長與游錫堃院長共同為捷克特展區揭幕，展示關於捷克的民主、國會、風俗民情、藝術人文和國會外交等主題。特展將於9月1日至9月30日於立法院文化走廊展出。
特展內容結合捷克風俗民情，主視覺採用捷克愛國插畫家慕夏唯一的彩繪玻璃作品作為設計元素，展區則以「慕夏之窗」為主題，分為櫥窗一：捷克的民主；櫥窗二：捷克的國會；櫥窗三：捷克的風俗民情；櫥窗四：捷克的藝術人文；櫥窗五：台捷友好。
當日立法院參訪最後一站，在紅樓101會議室外設置民主友誼牆，以感念捷克前總統哈維爾(Václav Havel)以及台灣真誠的友人、原計畫訪台的捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。展示捷克與台灣在民主進程軌跡的相似之處，包含1989年捷克發生絲絨革命結束共黨專政；1990年台灣則發生了野百合學運，加速了台灣民主化，兩位議長也會在民主友誼牆簽名留念。
午宴地點選擇曾接待過美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）有餐會防疫經驗的美福飯店，午宴雙方將進行簡單晤談。午宴後將前往宜蘭參觀能一次看到來台灣先民生活智慧結晶的國立傳統藝術，讓訪賓在這個動態的大型博物館中，了解台灣傳統戲曲、音樂、舞蹈、工藝及民俗雜技所呈現的台灣傳統藝文風貌。