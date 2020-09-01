非邦交國議長首度立院演說　游錫堃：台捷未來更緊密

游錫堃在致詞時表示，捷克是一個反威權、反壓迫、愛好自由民主的國家，也是一個經常引領國際、領導變局而又人文薈萃、經濟進步的偉大的國家。韋德齊議長這一次在中共戰狼外交威逼利誘下，堅持捍衛國家主權與尊嚴，勇敢率團蒞台訪問，不但落實柯佳洛前議長的遺願，也是傳承與弘揚1618年「擲出窗外事件」、1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」的反壓迫、不畏強權、引領變革的捷克精神，令人敬佩。議長說「臺灣是事實獨立而且自由的國家」，其支持台灣的心意令人感動。我相信，經過此次交流，台捷兩國的未來將會更加緊密，成為邦誼永固的民主同盟國。
游錫堃指出，台灣和捷克有許多相同之處，其中最重要的就是我們都以民主為立國之本。期盼未來台捷兩國能繼續深化交流，相互學習，並且透過各方面的合作共創雙贏。有趣而值得一提的是在歷史上，17世紀的台灣和當時稱為波希米亞的捷克，曾經短暫地同時間接或直接被哈布斯堡王朝所統治，也許那並不是一件愉快的過去，但卻也是相隔萬里，分居歐亞兩地的台捷兩國在400百年前曾經有過的、難得的歷史緣分。
立法院頒發「國會外交一等榮譽獎章」給來訪的韋德齊，游錫堃表示，這項榮譽獎章設立目的，是要表彰國際上對自由民主有巨大貢獻的台灣友人，「國會外交一等榮譽獎章」是本屆立法院頒出的第一枚，也是我今生頒授的第一枚；另一方面頒授的對象，韋德齊是一個偉大國家的偉大政治家，也是45年來第一位進入台灣國會議場演講的外國國會現任議長、更是台灣史上第一位進入台灣國會議場演講的非邦交國家現任議長。