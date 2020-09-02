護照新封面放大TAIWAN　蘇貞昌：期待世界更能看見台灣

蘇貞昌說，持我國的護照去148個國家、地區，都能享有免簽或落地簽待遇，在世界上算非常好用，只是國人出國常被誤認。因此，行政院尊重立法院決議，重新設計我國護照封面，保留原排版樣式、凸顯台灣、也調整英文國名的呈現方式。
蘇貞昌表示，國人現在手上的原版護照，都能繼續使用到效期結束為止、換發的規費也沒有改變，新版護照預計明年一月發行，詳細日期會另行公告。
民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，整體來說這是一個抓大放小的設計，他覺得這個作法很好。
鄭運鵬探言，行政院對新的設計，是保密到家，他事前不知情，不過這樣很好，設計美醜就會是各說各話，牽涉國際和兩岸關係，事前臆測太多，壓力更大。此外，只改封面，不改內頁，這是很成熟、避免中國藉故製造國際爭議的選擇，他也支持。
鄭運鵬分析，在英文部分，放大TAIWAN，縮小並改變Republic of China 的表現方式，重點是「放大強調台灣識別」，加強外國人一眼就辨認這是「from Taiwan」不是China，這是之前立法院各版決議文的主要精神，雖然不是各黨無異議一致通過，顯然外交部是有掌握到重點。
鄭運鵬也說，中文保留「中華民國」，雖然大部分人外國人看不懂，只知道和「中華人民共和國」的字數就是不一樣，國人應該也能接受。
鄭運鵬表示，他看到蘇貞昌臉書下方很多留言對於保留國徽有意見，認為和國民黨徽太雷同，他判斷這是精心討論的結果，抓大放小，大家也不用問有沒有交換了什麼，這個部分他也尊重並且支持。