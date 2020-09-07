實名口罩摻陸貨惹議　近5成民眾從未注意標示

本月3日驚爆新北市有藥師發現，由實名制口罩通路送至藥局的口罩，竟有簡體字標示，後經證實，送出有問題口罩的廠商是工廠設置於新北市八里區的加利科技。
此事爆發後，加利科技聲稱是因為中央政府強制徵收口罩，為了上交口罩給政府，該公司員工沒日沒夜加班，才會選擇這麼做。對加利科技的說詞，有50.41%的民眾表示不相信，畢竟到目前為止，僅有該公司爆出這樣的問題。另外也有28.9%的民眾暫不表態，認為應該要等事情再明朗一點，才能看出端倪。
自新冠肺炎疫情爆發，國內第一時間就限制口罩出口，後續並推出口罩實名制系統，讓民眾都能夠取得防疫用的口罩。有54.62%的民眾表示，自己到目前為止，口罩的取得方式仍仰賴實名制系統。顯示口罩實名制仍然是國內大多數民眾取得口罩的主要方法。
在這次的事件爆發前，究竟有多少人會注意購得口罩的相關標示？有42.9%的民眾表示，有注意到口罩上印著「Made in Taiwan」字樣，但在此同時，有33.93%的民眾表示「沒注意，買到就帶沒想太多」，也有13.94%的民眾表示「沒注意，很信任政府」，合計約有47.87%的民眾在購得口罩後，基於相信政府或是沒想太多，壓根沒想過注意口罩上的標示。可以想見，在加利陸製口罩事件發生後，尤其陸製口罩竟發生在實名制通路中，有多少民眾會感到意外及驚慌。
既然此次最大爭議來自於陸製口罩，那麼，假設有著明確的來源標示，民眾們又是否能夠接受陸製口罩？對此，表示不願意，堅持要用MIT口罩的民眾占32.79%，認為台灣有產製口罩的量能，何苦要選擇陸製口罩的民眾也有34.25%。特別的是，認為陸製產品不見得比較差的民眾也有21.12%、抱持有口罩就戴，不管產地的民眾也有8.1%。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有3,702人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。