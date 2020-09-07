228公園設自由講台　免肥皂箱也能暢所欲言

台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，臺北市希望提供民眾更多自由表述意見及思想激盪的平台，希望藉由此一開放空間，啟發大眾思想、促進倡議交流，並在保障言論自由之餘，也能夠維護民眾在公園休憩之權益。
講台位於二二八和平公園內之二二八紀念館前方廣場，設置自由講台，使用時間為每日上午8時至夜間10時，為避免音量影響其他遊客，及鄰近臺大醫院的安寧及相關噪音管制，現場禁止使用擴音器等設施。
公園處表示，參考英國海德公園的Speakers’ Corner民眾在公園內陳述意見演說，仍應遵守臺北市公園管理自治條例、社會秩序維護法及其他法規之規定。如有涉及集會遊行等事項仍應依相關法規向權管警察機關提出申請。
公園處指出，自由講台係參考英國海德公園的Speakers’ Corner設置，選在二二八和平公園內，讓民眾暢所欲言，但民眾仍應遵守台北市公園管理自治條例、社會秩序維護法及其他法規，如有涉及集會遊行等事項，仍應依相關法規向權管警察機關提出申請。
英國海德公園於西元1872年設置演說者之角（Speakers’ Corner），賦予民眾「自由演說」的權利，曾於該地發表演說的名人，包括了馬克思主義創始人卡爾‧馬克思、列寧、作家喬治‧歐威爾等人。19世紀末到20世紀初，人們可以站在肥皂箱上進行即興演說，也讓「soapbox」這個詞，衍生出「即興演說平台」的意思。