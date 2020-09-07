北市長選戰布局4／藍營蠢蠢欲動　因首都仍「藍大於綠」

2018年台北市長選戰中，具有執政優勢的台北市長柯文哲，在與民進黨撕破臉的情況下，雖然驚險連任，但僅勝過國民黨候選人丁守中不到4000票。有鑑於此，即使是面對具有連任優勢的候選人，若民進黨未與第三勢力合作，國民黨在台北市仍舊有約四成的穩定基本盤。
而隨著柯文哲的卸任，並未有任何人具有連任優勢的情況下，若2022年台北市長選戰，民進黨未與第三勢力合作，而是選擇自推候選人，三強鼎立的情況下，國民黨候選人的勝選，似乎也成了必然的結果。因此，針對台北市長選戰，以國民黨來說「獲得黨內提名」，似乎也與「當選台北市長」劃上等號。
也因此，相較於國民黨提前展開初選的態勢，民進黨卻還在「點指兵兵」的點名階段。原因在於現階段無論派誰投入台北市長選戰，若沒有柯文哲的相助或禮讓，中間選民與民進黨支持者選票分化的情況下，第三勢力與民進黨都很難單獨達到四成的「國民黨門檻」，無怪乎綠營每個被點名的政治人物都低調再低調，僅有待這兩年間，政壇是否會有機會再吹起另一波新的政治風向。
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