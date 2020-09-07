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北市長選戰布局4／藍營蠢蠢欲動　因首都仍「藍大於綠」

記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-09-07 19:45:02update2020-09-07 19:57:33

▲國民黨立委蔣萬安與革實院長羅智強，最近都成為國民黨台北市長可能候選人的話題焦點。（圖／NOWnews資料照片）
▲國民黨立委蔣萬安與革實院長羅智強，最近都成為國民黨台北市長可能候選人的話題焦點。（圖／NOWnews資料照片）
隨著國民黨立委蔣萬安在黨中央全代會時，「被宣布」投入台北市長選戰，以及國民黨革實院長羅智強，近日來積極進行各項募款、宣傳活動營造聲量，都明顯看出2022年台北市長選戰，國民黨內初選已提前開打！明明距離投票日還有超過兩年的時間，藍營人士卻早早卡位，原因在於台北市的政治板塊仍是「藍大於綠」，只要通過初選，入主台北市政府的機率就相當高。

2018年台北市長選戰中，具有執政優勢的台北市長柯文哲，在與民進黨撕破臉的情況下，雖然驚險連任，但僅勝過國民黨候選人丁守中不到4000票。有鑑於此，即使是面對具有連任優勢的候選人，若民進黨未與第三勢力合作，國民黨在台北市仍舊有約四成的穩定基本盤。

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▲2018年台北市長選戰，具連任優勢的台北市長柯文哲，僅以不到4000票的差距，驚險勝過國民黨候選人丁守中，也確立了國民黨在台北市的基本盤。（圖／NOWnews資料照片）
而隨著柯文哲的卸任，並未有任何人具有連任優勢的情況下，若2022年台北市長選戰，民進黨未與第三勢力合作，而是選擇自推候選人，三強鼎立的情況下，國民黨候選人的勝選，似乎也成了必然的結果。因此，針對台北市長選戰，以國民黨來說「獲得黨內提名」，似乎也與「當選台北市長」劃上等號。

也因此，相較於國民黨提前展開初選的態勢，民進黨卻還在「點指兵兵」的點名階段。原因在於現階段無論派誰投入台北市長選戰，若沒有柯文哲的相助或禮讓，中間選民與民進黨支持者選票分化的情況下，第三勢力與民進黨都很難單獨達到四成的「國民黨門檻」，無怪乎綠營每個被點名的政治人物都低調再低調，僅有待這兩年間，政壇是否會有機會再吹起另一波新的政治風向。

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關鍵字

台北市長 柯文哲 政治版圖 藍大於綠 2022

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