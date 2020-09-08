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「護母」要小英為北市主委難產道歉？何志偉：我是求救

記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-09-08 16:39:01update2020-09-08 16:56:01

▲外傳民進黨立委何志偉為了台北市黨部主委選舉一事，要求黨主席蔡英文向他母親薛凌道歉，何志偉對這樣的指控表示子虛烏有。（圖／記者劉育辰攝）
▲外傳民進黨立委何志偉為了台北市黨部主委選舉一事，要求黨主席蔡英文向他母親薛凌道歉，何志偉對這樣的指控表示子虛烏有。（圖／記者劉育辰攝）
據媒體報導，有民進黨黨政人士指出民進黨立委何志偉為了台北市黨部主委選舉一事嗆「要小英向她媽道歉」；對此，何志偉在接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，他從未嗆過蔡英文，反倒曾在上個月向蔡英文求救過，希望她能主持公道，何志偉說：「當時蔡英文也認為應該照程序、規矩來，同時承諾會還我們清白。」

民進黨台北市黨部主委因候選人薛凌及王孝維之間的矛盾，衍伸出許多爭議，時任黨主席卓榮泰不得不宣布暫停台北市主委選舉，延長原主委陳正德任期1個月，並在7月7日新的市黨部執委上任後，互推出由葉同慶代理主委。

據媒體報導，何志偉為了台北市黨部選舉一事，揚言身為黨主席的蔡英文應該向他母親道歉，引發黨內高層嘩然。對此，何志偉在今（8）天接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，程序歸程序、制度歸制度，今天市黨部才剛通過選對會，未來針對市長提名及議員提名權將有一定程度的建議權，但若遲遲以代理方式處理這些提名，說不過去。

何志偉強調，他沒對總統不敬、也沒嗆過總統，只有對總統求救過。何志偉直言：「上個月曾與蔡英文談及此事，希望能以司法途徑的方式解決過去的爭議與不實指控，蔡英文雖認同黨內選舉要依照程序、規矩來走，但拒絕了對簿公堂的選項，認為走司法途徑『大家都會很辛苦』，也承諾一定會還我們清白。」

何志偉重申，整件事情都是針對黨內選舉架構，不是針對個人，要蔡英文向母親道歉更是子虛烏有，黨內的選舉制度應該要完備，當初黨章就很清楚規定，主委本來就是要選出來的，不能一直用代理的方式，「此例一開，難道未來遇到問題都可以用代理處理？」

何志偉也呼籲蔡英文能儘快把背後操弄的黑手抓出來，「這個套路已經走過太多次，很累！」每次黨內互相攻擊，受傷的都是民進黨跟民進黨的支持者，他並不樂見此事。

對此，民進黨中央人士指出，目前仍在就重啟選舉一事與雙方協調當中，黨部並沒有預設任何前提，由葉同慶代理到下次黨部主委選舉更只是一個假設；不過，何志偉也說，雙方雖有透過中間人協調，但並無任何進度。

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北市 黨部主委 蔡英文 道歉 何志偉

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