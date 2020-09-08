「護母」要小英為北市主委難產道歉？何志偉：我是求救

民進黨台北市黨部主委因候選人薛凌及王孝維之間的矛盾，衍伸出許多爭議，時任黨主席卓榮泰不得不宣布暫停台北市主委選舉，延長原主委陳正德任期1個月，並在7月7日新的市黨部執委上任後，互推出由葉同慶代理主委。
據媒體報導，何志偉為了台北市黨部選舉一事，揚言身為黨主席的蔡英文應該向他母親道歉，引發黨內高層嘩然。對此，何志偉在今（8）天接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，程序歸程序、制度歸制度，今天市黨部才剛通過選對會，未來針對市長提名及議員提名權將有一定程度的建議權，但若遲遲以代理方式處理這些提名，說不過去。
何志偉強調，他沒對總統不敬、也沒嗆過總統，只有對總統求救過。何志偉直言：「上個月曾與蔡英文談及此事，希望能以司法途徑的方式解決過去的爭議與不實指控，蔡英文雖認同黨內選舉要依照程序、規矩來走，但拒絕了對簿公堂的選項，認為走司法途徑『大家都會很辛苦』，也承諾一定會還我們清白。」
何志偉重申，整件事情都是針對黨內選舉架構，不是針對個人，要蔡英文向母親道歉更是子虛烏有，黨內的選舉制度應該要完備，當初黨章就很清楚規定，主委本來就是要選出來的，不能一直用代理的方式，「此例一開，難道未來遇到問題都可以用代理處理？」
何志偉也呼籲蔡英文能儘快把背後操弄的黑手抓出來，「這個套路已經走過太多次，很累！」每次黨內互相攻擊，受傷的都是民進黨跟民進黨的支持者，他並不樂見此事。
對此，民進黨中央人士指出，目前仍在就重啟選舉一事與雙方協調當中，黨部並沒有預設任何前提，由葉同慶代理到下次黨部主委選舉更只是一個假設；不過，何志偉也說，雙方雖有透過中間人協調，但並無任何進度。