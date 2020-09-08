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2024韓朱配？黃暐瀚直言「別鬧了」：把台灣選民當塑膠嗎

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-08 22:16:24

▲國民黨中評委林竹松建議黨中央超前部署2024，徵召韓國瑜、朱立倫參選正副總統。對此，黃暐瀚直言「別鬧了」。（圖／翻攝韓國瑜、朱立倫臉書）
▲國民黨中評委林竹松建議黨中央超前部署2024，徵召韓國瑜、朱立倫參選正副總統。對此，黃暐瀚直言「別鬧了」。（圖／翻攝韓國瑜、朱立倫臉書）
國民黨日前在中評會上，有中評委提案建請黨中央「超前部署」，徵召前高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫搭檔參選2024，引發外界熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚直呼「別鬧了」，認為若現在就在「內定」，是把台灣的選民都當「塑膠」嗎？

黃暐瀚今（8）日在臉書發文評論國民黨中評委的建議，直接開門見山表示，「2024韓朱配？拜託，別鬧了！」黃暐瀚指出，看到國民黨有中評委直接點名：「江啟臣續任黨主席」、「台北市長提名蔣萬安」、「2024總統大選徵召韓朱配」，他差點以為「這位中評委是不是偷了馬提跟博士的時光機」。

黃暐瀚認為，江啟臣有沒有可能續任黨主席？有。台北市會不會提名蔣萬安？很可能會。2024國民黨是不是「韓朱配」？目前未知。這些還沒發生的事情，未來有一天，都將印證是否真會發生？但目前藍營正面臨總統大選慘敗，高雄市長罷免的窘境，未來第一步是2021的黨主席（以及八月的公投），第二步是2022的縣市長選舉，再來才會有2024總統選舉提名誰的問題。

黃暐瀚強調，若現在就在「內定」？就在「超前部署」？是把台灣的選民，都當「塑膠」嗎？黃暐瀚進一步說明，「如果蔣萬安到了2022年初，民調已經暴落，確定還提他嗎？如果2023年，國民黨出現了比韓國瑜、朱立倫都更有可能勝選的總統參選人，也照樣徵召韓朱配，一路玩到底嗎？」

黃暐瀚認為，誰要選黨主席？誰要選台北市長？誰要選2024的總統？時間到了，自然就知道了。中評委如果愛黨，那就努力傾聽民意，讓黨接近民眾，也讓民眾多了解黨。而不是一口氣把未來的「黨主席」、「縣市長」跟「總統參選人」，全都給「內定」了。（編輯：倪浩軒）

▲黃暐瀚認為國民黨中評委如果愛黨，那就努力傾聽民意，讓黨接近民眾，也讓民眾多了解黨（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲黃暐瀚認為國民黨中評委如果愛黨，那就努力傾聽民意，讓黨接近民眾，也讓民眾多了解黨（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
 

關鍵字

韓國瑜 朱立倫 黃暐瀚 國民黨 2024

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