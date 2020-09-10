拚改善空污！行政院核定511億元　降低PM2.5濃度

行政院發言人丁怡銘轉述，閣揆蘇貞昌在院會中裁示，今年5月核定下一期(109年至112年)「空氣污染防制方案」，預計4年投入511億元，持續擴大空污減量成效，從源頭及管末同步著手改善，也善用科技執法，請各部會協同地方政府全力推動，也請各部會提出更周延的規劃與配套措施。
蘇貞昌指出，整體而言，全國PM2.5紅色警示次數由2015年997次，去（2019）年已大幅下降到的146次，改善率高達85%，遠超過原訂定目標。
蘇貞昌說，就區域而言，過去在秋冬季節，較容易受空污影響的南部地區，空氣品質也有明顯改善，如：高屏地區紅色警示次數，改善率達100％，由2018年的120次，去年已降為0次；雲嘉南地區改善率也達9成，由99次降為9次，而7月中曾在院會報告過的「濁水溪揚塵改善」案，揚塵事件也較2年前減半。
蘇貞昌表示，在國營事業設施方面，已投資90幾億元的台中電廠1至4號機空污改善工程，今年初完成後，防制空污效果大增，去年空污排放量已較2016年減少一半，預估5年後可更進一步減量近8成；政院已在去年5月再核定5至10號機的空污改善計畫，要繼續投入近150億元，這可以看出政府對改善中火空污的真心誠意跟用心、用力。
蘇貞昌說，在港區污染方面，高雄小港站二氧化硫的排放，去年比起2017年也減少一半。
其他包括二行程機車的汰舊換新，蘇貞昌指出，感謝經濟部、交通部及相關部會合作，減少達91萬輛、近6成；工業及商業鍋爐改善，原訂目標2800多座，實際達成3700多座。感謝環保署、經濟部、地方政府，尤其廠商配合。空污改善要從每個環節，集合中央地方以及眾人力量，一步一步努力做到。
此外，金融監督管理委員會也在院會報告「公司治理3.0－永續發展藍圖」。
丁怡銘說，為深化上市櫃公司治理，金管會已啟動「公司治理3.0-永續發展藍圖」3年計畫，透過「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」5大主軸、共計39項具體措施，推動企業及投資人重視公司治理，並以營造健全永續發展（ESG）生態體系，強化資本市場國際競爭力為主要目標。