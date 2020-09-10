打擊黑心口罩！蘇貞昌責成沈榮津組專案小組

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇貞昌表示，已經進口的口罩，請各部會整合，中央地方一起合作，查緝相關流向。針對國外進口卻偽標為MIT口罩，一旦查獲，一律沒入銷毀、重罰、移送法辦，還要註記黑名單，鎖定追蹤。此外，台灣外銷的口罩機組也不得含有MIT鋼印的滾輪，請立即函示相關公會。
丁怡銘指出，蘇貞昌已交代沈榮津組成專案小組，包括經濟部、財政部、法務部、衛福部等相關部會，希望加強彼此的聯繫，因為現在發生一些案件，希望可以彌補一下。
丁怡銘說，在本週的週初，蘇貞昌已請各部會在一週內完成相關規範，各部會就自己的主管業務，把現有工作積極做好。例如請經濟部要求進口口罩都要申請輸入許可；請法務部配合即刻的偵查作為；財務部關務署加強稽查；衛福部要求口罩包裝上加註產地國、醫用或非醫用。
丁怡銘表示，只有在台灣生產的醫用口罩，才可加上MD（醫用）、MIT（台灣製造）等鋼印標示，只有這些口罩才能進入實名制通路。蘇貞昌請相關部會協助這些口罩國家隊廠商，現在還沒有MD、MIT等標示的口罩機組，在最短時間內完成鋼印的識別作業。
蘇貞昌也要求相關單位記取相關教訓，財政部、經濟部、衛福部、法務部要提高警覺，發現哪個環節不太對，就應該彼此聯繫通報，全力防止偽標、偽冒的口罩流入實名制通路。一定要讓國人在實名制通路所領取的每一片口罩，都是百分之百台灣製造，且具醫用效果，保護國民健康。
蘇貞昌說，疫情尚未過去，絲毫鬆懈不得，應即時遏止任何仿冒品，冒用混用的違法狀況。