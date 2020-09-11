石木欽案牽連廣！司改會：權勢豢養司法內鬼堪比無間道

監察院9日公佈石木欽案調查報告，指出除石木欽外，還有多位法官、檢察官、警察與調查局官員涉有不當接觸。去年9月23日，民間司改會曾就司法院將石木欽移送監察院發表聲明，呼籲監察院應全面清查涉案的司法人員。並肯定監察院擴大調查不法官員的努力。





司改會指出，從石木欽二十幾歲分發當檢察官開始，就跟有錢有勢者建立良好關係，維繫了30幾年，其他涉案者也都有十幾二十年的交往歷史。可見權勢者願長期豢養在司法體系中的內鬼，作法堪比港片「無間道」的情節。





根據監察院調查，台南富商翁茂鍾刻意結交在台南地區服務的司法官員。從石木欽1978年司法官訓練所結業後，分發台南地檢署，1982年調任台南地院，一共在台南服務12年，在這段期間認識翁茂鍾。但石木欽第一次被翁茂鍾請託個案是1997年，第一次收購翁茂鍾公司的股票是1998年，已是兩人認識十幾年後的事。





司改會認為，從石木欽的案例可看出，翁茂鍾結交司法官員從年輕開始，等到官員成長歷練、掌握權勢後，才藉此呼風喚雨。監察院調查顯示在台南地區服務時認識翁茂鍾的司法官員，還有檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、警官周幼偉，往來時間都長達一二十年。



監察院調查顯示，石木欽與翁茂鍾最後一次見面是2017年12月4日，見面前，石木欽出清自己持有翁茂鍾公司的全部股票。兩週後（12月20日），石木欽宣示就任公懲會委員長，主責文武百官風紀操守。翁茂鍾豢養司法內鬼的耐心毅力，無人可出其右。司改會認為，本案突顯司法院、法務部、警政署與調查局面對使用金錢腐蝕年輕司法官員的手段，亟待改革建立防禦措施。



司改會指出，在去年司法院將石木欽移送監察院時，石聲明自己絕對清白，控訴是政治鬥爭，甚至自訴司法院長許宗力誣告，直到監察院將其行為公開。前監察委員方萬富檢察官在1998年任職台南地檢署檢察長期間，也運用偵查技巧讓翁茂鍾不用還3億元債務，並和承辦檢察官曲鴻煜大量購買翁茂鍾公司股票獲利。直到去年東窗事發，還涉嫌利用監委職權護航石木欽，卡關彈劾案。



司改會認為，司法獨立是要保障法官公正審判的空間，不是給法官免於被監督的特權。法官倫理規範的國際標準《班加羅爾司法行為原則評註》指出確保法官公私生活的廉正，是維繫公眾信任司法的原理原則。石木欽案顯示，當前對法官私生活的監督有嚴重的法制漏洞，必須即時加以填補。





去年石木欽案在司法院人審會審議時，有半數委員力挺，最後由許宗力親自介入，才決定移送監察院調查。在許的堅持下，司法院還有所行動，但同樣有人員涉案的法務部、警政署與調查局，仍無所作為。





司改會認為，司法院、監察院、行政院及其所屬的法務部、警政署與調查局應全面清查涉案人員的刑事與行政責任，不得藉口時效問題，不予調查。調查結果應公諸社會大眾，以昭公信。





調查結果如果涉及冤案錯判，司法機關應主動為無辜者平反。如果涉及縱放罪犯，司法機關應提起再審加以定罪。如果涉及律師擔任行賄白手套或違反律師法與律師倫理規範的行為，應移送律師公會或律師懲戒委員會，加以究責。





立法院應邀請法官協會、女法官協會、檢察官協會等司法專業團體，舉辦公聽會檢討如何強化司法人員的廉正監督。並儘速審議民間版《法官法》職務監督修法草案，強化司法機關的內部自律機制，從根本防範未然。



