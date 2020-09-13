王定宇稱東沙島被包圍！吳斯懷打臉：把台灣人民當傻瓜？

中國大陸解放軍最近在台灣西南空域進行軍演，民進黨立委王定宇11日爆料，東沙島周遭海域，遭到海上民兵、大批船隻包圍，海巡署澄清，並無陸船包圍的事情，王定宇又辯稱，包圍是指台灣與東沙往來通行被切斷。對此，國民黨立委吳斯懷則在臉書發文酸道「把台灣人民當傻瓜？」





王定宇前天爆料，東沙島周遭海域，遭到海上民兵、大批船隻包圍，海巡署今（13）日澄清，東沙島船隻正常出入，9到11日偵獲6艘商貨輪通過，並無遭大陸船隻包圍的事。





對此，王定宇回應海巡署的說法，他表示，自己所指涉的「包圍」，是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」。



▲吳斯懷臉書貼文。（圖／翻攝自吳斯懷臉書）

而這番話一出，吳斯懷則發文譏諷「東沙被圍何其險峻，美軍怎麼還沒來呢？雷根號離開橫須賀軍港為何沒有到台海增援我們？」吳斯懷接著說「如果這種邏輯說得通，更南邊的太平島與台灣的運補、通行也被切斷，同樣形成包圍效果的『孤島』，算不算被包圍呢？未來共軍機艦再繞台，算不算台灣都被包圍了？把網友當笨蛋嗎？把台灣人民當傻瓜嗎？國防專業當無知嗎？」





此外，吳斯懷更酸言「定宇定宇不哭不哭」、「宇宙也包圍地球」、「避戰是最高國安準則」、「嘴巴不要太大洩密不好」、「好好當立委不要當網紅」、「蔡總統可以管一下嗎？」（編輯：許苡晴）



