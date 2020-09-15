不參加海峽論壇！她曝王金平「內心算計」：進可攻退可守

國民黨昨（14）日不滿中國央視主持人李紅的「求和說」，宣布不以政黨形式參加海峽論壇，引發外界輿論反應，原將率團赴中出席的前立法院長王金平也強調「黨不去，我就百分之百不去」。不過對於王金平的決定，資深媒體人邱明玉就分析認為，這項作法其實是老謀深算，實屬「進可攻退可守」之策。





第12屆「海峽論壇」將於9月19、20日在福建舉行，前立法院長王金平原訂將代表國民黨率團前往廈門參加，此行將有機會與中國全國政協主席汪洋會面，卻因中國官媒《央視》定調台灣被中共軍演嚇到，形容王金平此行是當民進黨政府信使去「求和」，儘管事後改口解釋，但國民黨仍不滿，昨日下午宣布不會以政黨形式參加。

▲國民黨文傳會主委王育敏昨（14）日宣布國民黨今年不以政黨形式出席海峽論壇。（圖／NOWnews直播）

對此，資深媒體人邱明玉就解釋王金平為何率先領團赴會，而後又強調自己「百分之百不去」的原因，她認為王金平這套做法「進可攻，退可守」，一來自己可做為兩岸破冰第一人，又有國民黨的付託，加上王金平又營造民進黨政府要委託他，要與中國全國政協主席汪洋會面。

邱明玉也表示，王金平進可拿下海基會董事長的角色，退則仍可延續連戰在兩岸的角色。事實上，國民黨黨主席江啟臣就在臉書表示，央視若不道歉國民黨就取消訪問團，而宣布藍營不會已政黨形式參加後，原暫定代表團團員的前國民黨代理主席林榮德，仍將以個人名義出席，王金平則與黨共進退，表示自己將不前往出席。（編輯：楊智傑）