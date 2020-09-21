開箱網軍6／每月攻擊3000萬次！最可怕網軍來自對岸

網軍不分國內、海外，探討不同政黨網軍布陣之餘，更要提升到國與國之間的角力與國安危機。副總統賴清德曾透露，台灣每個月平均受到3000萬次駭客攻擊，攻擊者就是對岸中國大陸。
國安、統戰系統各有網軍
國立中正大學戰略與國際問題研究所助理教授林穎佑表示，中國大陸統戰部與軍方都有網軍。統戰部、國安部的網軍的比較偏重執行文攻、統戰等宣傳任務，手段為散布謠言、假訊息等，例如中宣部就是執行這一塊任務。
林穎佑指出，解放軍網軍則比較偏重於技術攻擊類，例如侵入系統、竊取資訊、置入病毒潛伏於基礎設施造成癱瘓損壞等，而在2012年實施軍改後，解放軍成立戰略支援部隊，除了軍方網軍外，也開始跟民間網軍合作。以上海為基地的網軍部隊，主要以攻擊英語系國家，以及印度、蒙古、台灣為主；代號78020的網軍部隊主要以攻擊東南亞國家為主要攻擊目標。
針對如何防範網軍攻擊，林穎佑認為全體人民必須提升資安意識，他警告免費的無線網路容易成為駭客攻擊目標或跳板、個資也不要隨便透露、密碼要定期更換，駭客會因為個人疏失而進攻。政府、軍方跟民間對網路安全各有強項，三者也應該加強合作。
資通電軍打網路戰
共軍在2015年12月成立「戰略支援部隊」，編成「網絡系統部」、「航天系統部」，其主要任務為共軍取得航天、太空、網路和電磁空間等各個戰場優勢。為執行網路空間安全維護、電磁頻譜偵蒐及指管系統建立與維運，以支援國軍資通安全緊急應變，確保各項指管系統暢通，我國防部則在2017年6月29日成立網軍部隊，正式名稱為「資通電軍」。戰時除依令執行國軍資通安全防護任務外，資通電軍更需要協助防衛國家關鍵資訊基礎設施，以確保國家疆位國土安全。
不過，今年5月傳在2017年漢光33號演習中擔任攻擊軍扮演紅軍駭客，持續針對國防部聯一人事次長室成功進行侵入駭客攻擊，但演習結束後，這4名軍士官被聯一指控疑似持續侵駭聯隊電腦，下載將領個資，聯一因而向調查局國安站告發，資安戰士被移送偵辦。
調查局指出，此案是國防部資通電軍指揮部多名軍士官涉嫌於 2017 年間非法取得國軍具管理權限人員的帳號密碼表單後，於「非演習期間」多次查詢及下載列屬「國防秘密」的資訊，其等行為係涉犯刑法「刺探收集國防秘密」 、「妨害電腦使用」等罪，因此於去年移送台灣高等檢察署偵辦。
國安局招募網軍碰壁
國安局特考曾在2014年底增加具資安專長的高考技術師類組，被視為國安局網軍招募考試。不過，國安局在招考項目卻規定須具公務員資格與電腦證照，加上起薪僅6萬元，根本請不起頂尖駭客，因而創下國考無人報考的尷尬紀錄。
公家單位招募網軍碰壁，待遇不如民間企業是一大關鍵，高考資訊人員起薪僅4萬多，雖然公家單位工作環境穩定，但是民間科技公司起薪較有彈性，且有分紅制度，公務體系受限於政府財政難以全面提高資安人員待遇。有鑒於政府部門網軍招募困難，中華電信於2018年成立負責資安的子公司，由於政府部門是中華電信資安服務主要客戶，自然也將協助政府訓練資安防護的網軍人才。