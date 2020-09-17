專訪／立院衝組受封女戰神！陳玉珍：從小就被當男生用

立法院第二會期18日開議，含萊克多巴胺的美豬明年元旦解禁，成為朝野攻防最大重點，國民黨立委陳玉珍接受《NOWnews今日新聞》專訪，記者好奇每當藍綠議事攻防、推擠甚至動手動腳，她一介女子敢衝第一、戰力比下許多男立委，是血液裡就有「女戰神」的個性或是後天養成？陳玉珍笑說大部分原因來自家庭，「長輩希望生出個男生，所以家裡一直生，生了很多女生，直到有個弟弟為止，我從小就被當男生用，十幾歲就要幫家裡的忙、搬重物。」
朝野議事攻防中，時常出現女立委指控遭他黨男立委肢體或言語上騷擾，但來自戰地金門的陳玉珍認為「議事攻防裡頭就當戰場，戰場沒有分男生、女生，只分敵軍、我軍，還有我的任務是什麼。」至於國民黨團是否會像杯葛監察院人事案一樣，阻擋行政院長蘇貞昌上台報告瘦肉精美豬進口？陳玉珍說：「（武鬥）都是最後手段，霸占主席台是因為民進黨連續兩屆都是絕對多數，從來不讓步。」
陳玉珍指出，即便在野黨心中無黨派，單純針對議案本質去討論，最後提出來的提議往往都會被民進黨團封殺掉，但民進黨並非不認同在野黨的意見，而是要「自己提一個概念相同的議案」，再對外宣傳是民進黨想出來的，不只國民黨，這一屆的在野黨黨團都吃過悶虧，她直呼「你們自己去問時代力量、民眾黨的人就知道，協商寸步不讓，大家都是忍無可忍才會抗議的！」
對於美豬進口，陳玉珍質疑衛福部連口罩實名制，都可以搞出國家隊廠商混充大陸製口罩，豬肉的影響層面更大，最終回歸到民眾的食安守不守得住，「末端的衛福部有那麼多檢測的能力嗎？民眾對水餃、餛飩、罐頭、貢丸有疑慮要送檢，政府很難做得到啦！」
陳玉珍表示，對於開議日黨團會有什麼動作，仍要等當天開完會才有定案，可以確定的是一定會杯葛，「但是文的還是武的我不知道，但我判斷不會一開始就大動作，這東西可以質詢的，讓執政黨來表達萊豬的政策，對百姓會比較好。」但她也強調，「哪一類我都會參與，不管是質詢或者是戰鬥！」一瞬間我們彷彿又看到那天，全副武裝固守主席台直到最後一刻的「立院女戰神」。
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