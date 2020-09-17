專訪／立院衝組受封女戰神！陳玉珍：從小就被當男生用

立法院第二會期18日開議，含萊克多巴胺的美豬明年元旦解禁，成為朝野攻防最大重點，國民黨立委陳玉珍接受《NOWnews今日新聞》專訪，記者好奇每當藍綠議事攻防、推擠甚至動手動腳，她一介女子敢衝第一、戰力比下許多男立委，是血液裡就有「女戰神」的個性或是後天養成？陳玉珍笑說大部分原因來自家庭，「長輩希望生出個男生，所以家裡一直生，生了很多女生，直到有個弟弟為止，我從小就被當男生用，十幾歲就要幫家裡的忙、搬重物。」



