開箱網軍5／藍綠側翼粉絲團大比拚　都靠梗圖炒熱議題

近年來，選舉中的網路操作逐漸成為不可或缺的要素，也有不少政治人物被爆出透過公關公司進行「網路公關處理」，而這些「網軍」通常遍佈在各大論壇，包括批踢踢實業坊（PTT）與mobile01，以及最廣為人知的臉書粉絲專頁。





▲打馬悍將臉書粉絲團製作梗圖吸引網友就議題進行討論。（圖／擷取自打馬悍將臉書粉絲團）