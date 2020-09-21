開箱網軍5／藍綠側翼粉絲團大比拚　都靠梗圖炒熱議題

近年來，選舉中的網路操作逐漸成為不可或缺的要素，也有不少政治人物被爆出透過公關公司進行「網路公關處理」，而這些「網軍」通常遍佈在各大論壇，包括批踢踢實業坊（PTT）與mobile01，以及最廣為人知的臉書粉絲專頁。
目前在臉書上擁有35萬粉絲數量的「打馬悍將」粉絲專頁，創立於2014年馬英九政府時期，源起為對時任總統的馬英九不滿，其在相關簡介中寫下「國民黨不倒，台灣會先倒」，可以看得出來它在政治光譜上偏綠，貼文多以時事議題為主，每則貼文皆以圖片方式呈現，讓網友能在第一時間看到重點，並透過淺顯易懂的文字帶出立場，最後尾段也會附上新聞連結或文章來源來加大力度。
另外同樣偏綠的「台灣迷因meme」、「只是堵藍」粉絲專頁，兩者皆於2018年建立，名稱則是利用網路世代用語以及諧音方式，讓人一看就懂、一眼就能吸引到同好。至於「迷因」這個詞可簡單代表在網路爆紅的事物，它可以是一張梗圖、一句造樣造句、一段經典旋律改編，這同時也是各平台經常使用的行銷傳播手法。
在「台灣迷因meme」粉絲專頁中，文章素材不限於政治，舉凡各種現正流行的話題、節慶、民俗傳說、情感糾葛等，都會透過梗圖製作吸引討論，粉絲數量高達22萬；「只是堵藍」也有18萬人次按讚，值得注意的是，該專頁平均每日都會發布15則以上的貼文來維持聲量，將最即時的新聞做最簡單的解讀，內容則多為諷刺藍營對相關政策的回應。
有別於偏綠的粉絲專頁，藍營側翼粉專寥寥可數，按讚數也不比人家，不過仍有粉絲數16萬的「打英悍將粉絲團」、13萬的「藍色力量」、12萬的「靠北民進黨」、其成立時間分別為2015年與2017年，這些粉絲專頁也同樣用新聞轉載或梗圖來帶出立場，諷刺敵對陣營，大批民進黨是滿天的抹黑與睜眼說瞎話、把台灣人當白痴，期望能打破藍綠惡鬥，不要再是民粹執政，同時也希望能引起網路輿論。
這些粉絲專頁，都會在重大事件、時事議題發生時，開出第一槍發表意見，刷上上百、上千則留言，因此也經常被外界解讀成是有心人利用「網軍帶風向」在操作輿論，雖然檯面上指稱未與政治人物合作，但其在事件背後所掀起的迴響常常超乎預期，同時也讓各個受矚目的政治人物防不勝防，甚至被攻擊到身心受創，這也是為什麼在這個網路世代，不管哪個陣營，都想要掌握「制空權」，顯見「空軍」的力量已不容小覷。