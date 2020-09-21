開箱網軍7／網友還網軍？假消息瘋傳卻鬧出人命

不少政治人物、政黨都希望能透過「空軍」的力量來進行網路操作，贏得正面聲量、增加曝光度與討論度，同時也有人會雇用職業寫手、人頭假帳來攻擊敵對陣營，但網路上的留言真假難辨又難以追蹤，在面對排山倒海的質疑時，到底說真話給建議的是「網友」，還是收錢辦事的「網軍」？
外交官之死 「卡神」楊蕙如成共犯
2018年日本關西機場因「燕子」颱風關閉導致多名台灣旅客受困，卻有網友在批踢踢實業坊（PTT）中散播台灣旅客靠中國駐日使館脫困的假消息，並指責我國駐外人員態度差，甚至將矛頭指向大阪辦事處處長蘇啟誠，間接造成蘇啟誠不堪輿論壓力選擇輕生以死明志。整件事件在事後經查核中心調查報告中指出，帳號為「idcc」的網友是「卡神」楊蕙如，她涉嫌以每個月一萬元的酬勞雇用網軍，在論壇中帶風向，把網友們質疑駐日代表謝長廷辦事不力的責任，藉由操控輿論栽贓轉移到大阪駐日辦事處，最終遭檢警以侮辱公署罪起訴。
網軍出征跑錯棚 烏龍行徑事蹟一樁樁
2020總統大選前夕，政論節目主持人、律師謝震武在節目當中，談及時任總統候選人韓國瑜言行後，引發諸多「韓粉」不滿，氣不過紛紛前往謝震武臉書為韓國瑜護航，但沒想到護航不成反鬧了笑話，跑到知名藝人謝祖武的粉絲專頁上開賣，謝祖武也對此回應稱「我是鮮師，不是律師」。
除此之外，前時代力量立委黃國昌日前接受大同公司市場派提名參選獨立董事時，引來外界諸多質疑，有網友聲稱「昔日的戰神呢？」，批評留言排山倒海而來，但隨後無黨籍立委林昶佐貼出臉書截圖，對留言表示疑惑、無奈，仔細一看才發現多名網友搞錯對象，跑到林昶佐的臉書上針對黃國昌接任大同獨董提名的正當性詢問理由，而這些留言似乎也在事後被機器人刪文。
黃國昌隨即也發布貼文指稱，他看了瞠目結舌又感到太爆笑，原來是有人想派網軍抹紅他，但沒想到卻錯頻跑錯臉書洗留言，更直言「誰找這麼愚蠢的公關公司」，這麼爐的網軍公司還敢說自己有口碑嗎？
另外，曾經為「政治素人」的現任台北市長柯文哲，也被認為是靠著網路操作、網軍帶風向，在2014年成功勝選。但隨著柯文哲創立台灣民眾黨後，聲勢跟著退燒，日前他的臉書粉絲專頁在一陣退讚潮後卻又突然暴增補讚，引發外界熱論，質疑是柯文哲透過「買讚」手法要來影響輿論，不過幕僚柯昱安駁斥此說法，並在查證粉絲專頁後台後發現全是「阿拉伯籍」人頭帳號。
網軍力求轉型 創聲量之際也須嚴防擦槍走火
網路輿論的力量足以影響一個人的生死，也能夠逆轉選情、扭轉民眾既定立場，根據《NOWnews今日新聞》日前所做的網路調查，有近九成（87.01%）民眾認為網軍確實有介入2020大選，也有近八成（79.54%）的網友認為網軍的操作足以影響選情，這表示政治人物未來在「空軍」的實力上，必定會加大火力，甚至從以往的求量變求精，轉而精緻化，以避免烏龍事件發生，且需嚴防各種擦槍走火的意外。