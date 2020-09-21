開箱網軍7／網友還網軍？假消息瘋傳卻鬧出人命

不少政治人物、政黨都希望能透過「空軍」的力量來進行網路操作，贏得正面聲量、增加曝光度與討論度，同時也有人會雇用職業寫手、人頭假帳來攻擊敵對陣營，但網路上的留言真假難辨又難以追蹤，在面對排山倒海的質疑時，到底說真話給建議的是「網友」，還是收錢辦事的「網軍」？





▲網友批評黃國昌的留言，卻貼在林昶佐臉書底下。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

▲黃國昌發文全文。（圖／翻攝自黃國昌臉書）