這也跟疫情有關？農委會拿紓困預算辦「炒飯比賽」

紓困預算2.0即將用盡，今(25)日行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院進行預算報告，準備向立法院申請紓困3.0預算，立委也在質詢時檢視之前預算使用成效。國民黨立委吳怡玎舉出，農委會拿紓困預算去賣水果、辦特賣會、甚至炒飯比賽，且這些都是每年例行活動，質疑農委會「複製貼上」，一個活動請款兩次。主委陳吉仲解釋，疫情衝擊農產外銷，錢有用在刀口上，活動都很成功。