NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

這也跟疫情有關？農委會拿紓困預算辦「炒飯比賽」

記者吳承翰/綜合報導

calendar_today2020-09-25 16:07:56

吳怡玎、陳吉仲
▲國民黨立委吳怡玎質疑農委會拿紓困預算的錢辦每年都會舉辦的炒飯比賽。 (圖/翻攝國會直播)

紓困預算2.0即將用盡，今(25)日行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院進行預算報告，準備向立法院申請紓困3.0預算，立委也在質詢時檢視之前預算使用成效。國民黨立委吳怡玎舉出，農委會拿紓困預算去賣水果、辦特賣會、甚至炒飯比賽，且這些都是每年例行活動，質疑農委會「複製貼上」，一個活動請款兩次。主委陳吉仲解釋，疫情衝擊農產外銷，錢有用在刀口上，活動都很成功。



吳怡玎指出農委會拿紓困振興預算去辦活動，其中一項「台灣農漁畜產品香港行銷計畫」，是在香港永安租借場地賣台灣農特產的特賣會，從2004年就開始，辦這項計畫的前過去都是從年度預算申請，她質疑這項活動到底跟紓困振興有何關聯。陳吉仲解釋「今年對特定水果、水產影響很大，疫情開始後，我們賣到對岸的產品就大幅減少...」


不等陳吉仲把話講完，吳怡玎又拋一個另一個問題「那你解釋，這活動是不是歷年都有辦？」陳吉仲回答「經費是真的不夠，你可以去問所有水果...」吳認為，以今年疫情嚴重程度，她不相信租借場地的費用會比過去高，如果年度預算不夠，還要從紓困預算再調700萬，「農委會辦一個特賣會要花上千萬台幣？」陳吉仲解釋「外銷運輸關係，空運來說，每公斤運費上漲到三倍，我們要幫業者吸收。」

除了香港特賣會外，吳怡玎也質疑農委會拿776萬辦炒飯比賽，而這個比賽並非新冠肺炎疫情後才出現，今年已是第二屆，前身還是碗粿比賽，且今年辦比賽的費用大幅上漲，都是同一間公司得標，「主委你可以解釋，為什麼把年度預算複製貼上到紓困預算，這不是真的很需要吧？」

陳吉仲回應道「這不是複製貼上，今年疫情對農業部門來說是一大挑戰，內需跟外銷都受阻，可以請委員檢視每一筆錢，對農民都有幫助。」

吳怡玎表示，她並非質疑活動辦得不好，但預算專款專用，如果一個活動已經有年度預算支應，又再跟紓困預算拿錢，就要證明它辦的比往年大，才會需要更多錢，但從報告中她看不出來，陳吉仲則回「我們會完整如實交給你，絕對依照規定，沒有違法。」

一聽到陳吉仲主動說他沒有「違法」，吳怡玎眼睛一亮，追問「你說違法，但我有說你怎樣嗎？我只說你限制性招標吧？」陳吉仲再解釋「全國炒飯比賽是農糧署辦的，是農委會三級機關，都依照相關規定辦理。」


眼見吳怡玎步步進逼，蘇貞昌主動跳出來幫陳吉仲緩頰，「疫情衝擊下，原本有的農作物本來可以外銷，現在大大受衝擊，因此特別這次農委會編預算幫助受衝擊作物，擴大辦理。」但吳怡玎要農委會提出擴大辦理的證據時，蘇貞昌也只能回「辦這活動幫農民，或受疫情衝擊的作物。」

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

共機頻擾台，您擔心嗎？

共機頻擾台，您擔心嗎？

繼續作答
《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀