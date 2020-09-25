這也跟疫情有關？農委會拿紓困預算辦「炒飯比賽」

紓困預算2.0即將用盡，今(25)日行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院進行預算報告，準備向立法院申請紓困3.0預算，立委也在質詢時檢視之前預算使用成效。國民黨立委吳怡玎舉出，農委會拿紓困預算去賣水果、辦特賣會、甚至炒飯比賽，且這些都是每年例行活動，質疑農委會「複製貼上」，一個活動請款兩次。主委陳吉仲解釋，疫情衝擊農產外銷，錢有用在刀口上，活動都很成功。
吳怡玎指出農委會拿紓困振興預算去辦活動，其中一項「台灣農漁畜產品香港行銷計畫」，是在香港永安租借場地賣台灣農特產的特賣會，從2004年就開始，辦這項計畫的前過去都是從年度預算申請，她質疑這項活動到底跟紓困振興有何關聯。陳吉仲解釋「今年對特定水果、水產影響很大，疫情開始後，我們賣到對岸的產品就大幅減少...」
不等陳吉仲把話講完，吳怡玎又拋一個另一個問題「那你解釋，這活動是不是歷年都有辦？」陳吉仲回答「經費是真的不夠，你可以去問所有水果...」吳認為，以今年疫情嚴重程度，她不相信租借場地的費用會比過去高，如果年度預算不夠，還要從紓困預算再調700萬，「農委會辦一個特賣會要花上千萬台幣？」陳吉仲解釋「外銷運輸關係，空運來說，每公斤運費上漲到三倍，我們要幫業者吸收。」
除了香港特賣會外，吳怡玎也質疑農委會拿776萬辦炒飯比賽，而這個比賽並非新冠肺炎疫情後才出現，今年已是第二屆，前身還是碗粿比賽，且今年辦比賽的費用大幅上漲，都是同一間公司得標，「主委你可以解釋，為什麼把年度預算複製貼上到紓困預算，這不是真的很需要吧？」
陳吉仲回應道「這不是複製貼上，今年疫情對農業部門來說是一大挑戰，內需跟外銷都受阻，可以請委員檢視每一筆錢，對農民都有幫助。」
吳怡玎表示，她並非質疑活動辦得不好，但預算專款專用，如果一個活動已經有年度預算支應，又再跟紓困預算拿錢，就要證明它辦的比往年大，才會需要更多錢，但從報告中她看不出來，陳吉仲則回「我們會完整如實交給你，絕對依照規定，沒有違法。」
一聽到陳吉仲主動說他沒有「違法」，吳怡玎眼睛一亮，追問「你說違法，但我有說你怎樣嗎？我只說你限制性招標吧？」陳吉仲再解釋「全國炒飯比賽是農糧署辦的，是農委會三級機關，都依照相關規定辦理。」
眼見吳怡玎步步進逼，蘇貞昌主動跳出來幫陳吉仲緩頰，「疫情衝擊下，原本有的農作物本來可以外銷，現在大大受衝擊，因此特別這次農委會編預算幫助受衝擊作物，擴大辦理。」但吳怡玎要農委會提出擴大辦理的證據時，蘇貞昌也只能回「辦這活動幫農民，或受疫情衝擊的作物。」