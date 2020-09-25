罷捷二階啟動　最關心罷捷的四叉貓果然來了

罷免黃捷第二階段今（25）日起啟動，下午三點在罷捷總部舉辦誓師宣講後，隨後發動車隊遊行鳳山地區共27公里，曾留言表示會參加的網紅「四叉貓」劉宇果然來了；高雄市議員黃捷則給予尊重跟祝福。

罷免黃捷第二階段啟動，鳳山清捷隊發言人徐尚賢指出，罷免黃捷第二階段即日起正式啟動，第二階段的門檻為28783份連署書，目前已經掌握三萬份，但為了因應中選會有可能的剔除，第二階段將爭取送出四萬份以上，目前還需要至少一萬份的連署書

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徐尚賢也說「沒有三兩三，怎敢上梁山」，鳳山清捷隊「就有『三萬山』，所以上梁山」，三萬份連署書扎扎實實、明明白白。

▲鳳山清捷隊發動車隊遊行鳳山地區，網紅「四叉貓」劉宇也上車了。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.25）

堪稱最瞭解罷捷進度的人，網紅「四叉貓」劉宇曾在鳳山清捷隊粉絲專頁上留言，稱只要主辦單位邀請他就一定會到，今果然出現在罷捷二階啟動活動的現場，四叉貓開心的說，他參加過幾百場造勢、抗議活動，第一次有邀請他上前導車，雖然沒有坐完全程很可惜，只在出發前喊了一下，不過有上車就開心了，被問到未來是否會再度參加罷捷相關活動，四叉貓則笑說「他們邀請我，我都來，不邀請我我也會來」，他個人也很好奇第二階段會不會通過，希望他們加油。

四叉貓認為，罷捷二階有機會達標，但不一定是60天之內，只要有到2萬8千多份的門檻就可以送件，送件的話需要花40天的審核，再花10天的領件，因為公投法沒有規定說補件期間不能繼續簽連署書，所以他們可以先送2萬8千多份，繼續用這時間去補件，再加50天是有機會過的，但是第三階投票可能會有點難講，因為現在才第一天，等一、兩個禮拜後再來估。

▲對於罷捷二階起動，高雄市議員黃捷說她會微笑的面對這件事情。（圖／黃捷服務處提供）

對於罷捷二階起動，高雄市議員黃捷表示給予尊重跟祝福，也會微笑的面對這件事情，至於罷捷團體以反瘦肉精跟反同志城市為訴求，黃捷則認為是扯太遠了，因為她從頭到尾都沒有說過要開放瘦肉精，或是說要把高雄變成同志城市。

黃捷強調，作為一個在野黨的議員，面對市府她一直以來態度都是一致的，就是要全力問政，認真為民眾服務，她的主張一向都是高雄應該要成為一個多元開放，且尊重包容的一個城市，而罷捷團體的說法完全是曲解意思，並且用錯誤的標籤來抹黑別人，希望他們先搞清楚，再來提出理性的訴求。