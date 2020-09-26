駐法代表處再增2職員確診新冠肺炎　現實施居家分流辦公

新冠肺炎疫情肆虐全球，我國駐法國代表處繼日前先後有2名職員確診後，今（26）日再有2名職員確診，外交部表示，該兩位確診同仁目前已無症狀，但代表處仍將持續採行居家遠距、分流辦公模式。
駐法代表處日前於4月底及8月上旬分別有1名職員確診新冠肺炎，今日外交部再證實於9月中旬有2職員因出現輕微發燒與咳嗽，隨即在家休養並遠距辦公，之後經醫囑進行採檢，結果分別於本月25日及26日確診，目前該兩位確診同仁已無症狀，但仍持續採行居家遠距辦公，需要取得檢測陰性報告，並獲醫師同意後，才可返代表處上班，且進行自主健康管理7天。
此外，外交部進一步表示，與上述確診同仁在相同辦公室的一位同事，因上班期間均全程佩戴口罩，目前並無症狀，但若未來有任何異狀，將憑醫囑進行採檢，並隨即進行相關檢疫措施。
外交部指出，由於法國疫情仍不穩定，目前當地確診病例有上升趨勢，為維護駐處同仁及公眾健康，駐法代表處除持續採取包括全程佩戴口罩上班、加強消毒等防疫措施外，該處自即日起將實施分組、分流上班14天，同時暫時關閉領務櫃檯14天，屆時將視疫情發展調整，並隨時對外公布。
外交部提醒，這段時間有需要辦理領務的當地國人，建議可先透過電話聯繫該處安排。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。