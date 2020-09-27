肯定政院防疫成效　總統：我當過蘇揆手下、他很兇但有理

蔡英文總統今（27）日下午出席「民主防疫感謝有你」新冠肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮時表示，台灣有科技、防疫經驗及民主社會資訊公開透明的優勢，讓政府能在守住國人健康同時，行有餘力、幫助其他國家，也肯定行政院的防疫效能，更直言她當過蘇貞昌的手下，雖然有時會覺得他很兇，但兇得有道理，引發現場大笑。