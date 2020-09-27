肯定政院防疫成效　總統：我當過蘇揆手下、他很兇但有理

蔡英文總統今（27）日下午出席「民主防疫感謝有你」新冠肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮時表示，台灣有科技、防疫經驗及民主社會資訊公開透明的優勢，讓政府能在守住國人健康同時，行有餘力、幫助其他國家，也肯定行政院的防疫效能，更直言她當過蘇貞昌的手下，雖然有時會覺得他很兇，但兇得有道理，引發現場大笑。
蔡英文致詞時表示，行政團隊來了非常多的成員，顯現出在防疫期間整個行政院團隊的努力，展現出團隊精神。蔡英文說：「我做過蘇貞昌院長的手下，他的有求我會覺得這個老闆怎麼這麼兇，但他的兇是有道理的。」蘇貞昌認真、要求的態度，成就出非常有效率的團隊，她要特別感謝蘇貞昌及所有團隊成員的努力。
蔡英文指出，在全球都受到疫情衝擊的情況下，台灣的防疫成就，受到世界的矚目和肯定，這次透過影像，記錄了整個過程，對所有台灣人來說，都會是非常珍貴的一段影像紀錄。防疫工作的成功，是因為有各個領域的防疫英雄，在不同的崗位上奉獻付出。她也代表全體國人，向獲獎者以及所有的防疫英雄，致上最真誠的感謝和敬意。
蔡英文也提到，防疫工作成功的另一個關鍵，是因為在各個領域，台灣都有最傑出的人才，非常主動及熱心，共同組成最有能量的防疫國家隊。從政府到民間，從前線到後援，從原料到生產，從上游到下游，幾乎各行各業，都全心投入，全體總動員，共同完成了這個幾乎是不可能的任務。全體國民也自動自發，積極配合防疫，甚至也發揮各種創意跟創新，和政府共同提升防疫措施的效率和效能。
蔡英文強調：「我們有科技、防疫經驗及民主社會資訊公開透明的優勢，這些能量集結起來，發揮到極致，讓我們不但能夠守護國人的健康，更行有餘力，可以幫助其他國家，貢獻國際，這些成果，是所有台灣人共同的驕傲。」讓台灣成為全世界最安全的地方。