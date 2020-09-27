巷仔內／從惡質的「小綠燈」說　王婉諭該學會的事

9月23日立法院環衛委員會舉行本會期召委投票，時代力量立委王婉諭票投民進黨洪申翰，但轉身洪便將名額禮讓給同黨立委陳瑩；對此，以核養綠發起人黃士修在臉書發文，指時代力量終究是民進黨側翼，並譏王是「小綠燈媽媽」。此事也引發近幾天台灣政壇的口水戰。