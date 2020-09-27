巷仔內／從惡質的「小綠燈」說　王婉諭該學會的事

9月23日立法院環衛委員會舉行本會期召委投票，時代力量立委王婉諭票投民進黨洪申翰，但轉身洪便將名額禮讓給同黨立委陳瑩；對此，以核養綠發起人黃士修在臉書發文，指時代力量終究是民進黨側翼，並譏王是「小綠燈媽媽」。此事也引發近幾天台灣政壇的口水戰。
對大多數人來說，第一時間應該會覺得黃士修失言，怎麼可以用別人的傷痛，進行人身攻擊？同為時代力量的立委邱顯智便是其中之一，他說：「我以為，政治立場再怎麼不同，一言一語的往來批判，仍然有一些共同的底線。政治上的批評，每個人都可以有自己的意見表達。但是，根本不該扯到他人的傷痛。」邱顯智認為，王婉諭在公領域的表現，本就是可受公評之事。但是，她沒有承受這些惡意責難的義務。
黃士修甚至在事後還表示：「沒有人敢做，就由我來，冷血的人才能挑戰政治正確。」這樣的發言，的確惡質。眾所周知，王婉諭是以「小燈泡媽媽」的身分為社會各界所週知，黃士修用「小綠燈媽媽」這種說法，明顯就是要挑起王的喪女之痛。此舉無關社會公益，純粹是透過人身攻擊，去宣洩自己的不滿並表達自己的看法。
不管黃士修所持的理由是什麼，但故意人身攻擊，而且是挑動他人喪失至親之痛來攻擊這件事情，都應該給予最強烈的譴責。這一點，毫無疑義。
但回到這件事情本身來說，王婉諭在昨（26）日凌晨，於臉書發長文說出心裡話，她說：「每當惡意的、不理性的言論出現，必須老實說，我的心情仍會受到影響。許多夜裡，我仍需要釋放自己的負面情緒。」「我的個性其實一直以來都是這樣，遇到了就面對它、做了決定就是拚下去。」
如果王婉諭願意思考一下黃士修殘忍話語背後的意思，就會知道，既然選擇走向政治之路，擔任了時代力量這個政黨的不分區立委，王婉諭就不僅只是「小燈泡媽媽」，同時也代表了那些投下時代力量政黨票國民的意志。
因此，當王婉諭以立法委員身分行事時，該考慮的點，就不能單純思考「人」的因素，而是應該更周全一點，將其政黨、政黨的政策與己方政黨是否截然不同，納入思考的範圍。
綜觀王婉諭的臉書發文，我們很遺憾她還沒從「政治素人」的角色，走向「立法委員」的角色。因為王婉諭表示，她之所以票投洪申翰，是因為她打算在本會期提出《精神衛生法》的修法，如果洪能夠擔任召委一職，她相信這個冷門、但也亟需改革的法案就有排審的機會。同時，也因為國民黨團接連佔領議場、杯葛議事的作為，讓王婉諭完全無法放心將這票投給他們。
如果王婉諭沒有立委的身分，那麼，她對洪申翰委員的好感、對國民黨的惡感，都是言論自由的領域，他人也只能說無可厚非。但王婉諭已經接受了政黨票背後那些國民的委託，有了「立法委員」這個身分。那麼，王婉諭在做任何決定之前，都應該考慮得更多。
王婉諭9月23日於臉書發文表示，她票投洪申翰的理由，是因為相信在美豬、美牛案上「雖然如今身分轉換，洪申翰委員也一定不會背棄民間的聲音，為台灣人民做好最嚴格的把關。」但洪申翰回頭就將召委名額「禮讓」給了同黨立委陳瑩，且表示：「本來就是『第二順位』召委。」
環衛委員會本來就是現今審查美豬、美牛相關法案的重要單位，王婉諭所代表的時代力量，在這個議案上，本來就與執政黨有著不同看法。即使是站在未來要推動法案的立場，都該知道什麼叫做「進可攻、退可守」，在考量召委支持者時，該考慮的是「萬一民進黨以黨意強推時怎麼辦？」而不是「我相信某人不會背棄理念」。
王婉諭如果學不會跳進「立法委員」這個身分，一起在「政黨政治」的架構下玩合縱連橫遊戲，試著「不只是王婉諭，更是時代力量立法委員」。那麼，未來這種背離支持者意志，被其他的同僚「利用」的事情，還會不斷發生。
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