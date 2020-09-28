黃文財「被請辭」輪船公司董事長　陳其邁：不是事實

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，好友黃文財仍續留高雄市輪船公司董事長，今（28）日傳出做到9月29日，並將由交通局長張淑娟兼任董事長一職，現傳出黃文財否認是自行請辭，而是接到市長室電話「被請辭」，對此高雄市長陳其邁駁斥「這不是事實」。
據了解，輪船公司將在9月30日召開董事會，並將由交通局長張淑娟兼任輪船公司董事長一職，交通局主任秘書黃榮輝表示，這是例行性的會議，輪船公司每一季都會召開董事會報告營運、財務狀況。
對於黃文財說是「被請辭」，黃榮輝強調「沒有這回事」，輪船公司是百分之百的官股，交通局基於船舶機械等專業考慮下，要思考人才狀況，並沒有黃文財所謂的「被請辭」狀況，交通局也沒有聯繫黃文財，而是黃文財用口頭及書面方式向輪船公司提出請辭。
陳其邁表示，高雄市輪船公司是由高雄市政府百分之百投資，按照相關法令規定，交通局有權指定法人代表，類似的這些人事，他都尊重局長的專業判斷，且目前也沒有其他局長跟他說過誰要換；而被問到是否覺得韓市長任用黃文財是酬庸？陳其邁認為，人選適不適當要看公司的績效，交通局在公司的治理與專業經理的角色，若覺得必須做調整，他尊重交通局對人事的安排。
對於媒體詢問，是否因黃文財認為30日董事會後無法續任，便決定先一步請辭，對此交通局指出，請辭原因涉及個人部分，他個人是否有什麼考量，交通局無法回應；針對市府將在董事會推出的法人代表人選，黃榮輝表示，交通局將基於專業考量提出名單，目前人選還在確認中，但交通局長張淑娟這個部分是明確的，確切董事長人選仍需經過後天的董事會決定。