黃文財「被請辭」輪船公司董事長　陳其邁：不是事實

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，好友黃文財仍續留高雄市輪船公司董事長，今（28）日傳出做到9月29日，並將由交通局長張淑娟兼任董事長一職，現傳出黃文財否認是自行請辭，而是接到市長室電話「被請辭」，對此高雄市長陳其邁駁斥「這不是事實」。