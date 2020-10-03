兩岸若開打美不參戰？專家評估美長程打擊能力落後俄中

兩岸若開戰，美國會不會參戰協助台灣？成為民眾臆測話題。國防安全研究院先進科技與作戰概念研究所助理研究員舒孝煌評估，美國現在在高科技武器的發展上停滯，若要重新拉開俄中兩國的軍事領先優勢，還需要一些時間。
舒孝煌表示，美國從歐巴馬時代即強調「亞太再平衡」策略，但美國在亞太的駐軍實質上未有改變。川普時代的國家安全戰略轉變為「大國競爭」，但因為美國在中東實施反恐戰爭多年，使美國在高科技武器及先進軍事能力上的發展有所停滯，雖然重返大國競爭行列，但要重新拉開或抵消俄羅斯與中國大陸兩方的軍事領先優勢，仍需要一些時間。
舒孝煌說，美國在退出中程飛彈條約後，開始加速發展已經落後於俄羅斯和中國大陸的長程打擊能力，包括次音速的AGM-158長程巡弋飛彈，包含攻陸及反艦兩種不同模式，攻陸型曾兩度在敘利亞驗證實戰效能。另外，美國海軍、陸軍及空軍都加快發展極超音速武器的速度。空軍的AGM-183己經開始測試，除由轟炸機攜帶外，也將配備在新購的F-15EX上，琉球的嘉手納基地將是美部署基地之一，取代18聯隊現有2個中隊的F-15C/D。目前18聯隊並不具備對地及對海打撃能力，GM-183體積、重量都較大，只有F-15EX可以攜帶，未來配備極超音速飛彈的F-15EX，將大幅提升美國空軍在西太平洋的長程打擊與嚇阻能力。
舒孝煌分析，近年美國海軍、陸軍及陸戰隊都曾在西太平洋海域實施岸基武器對海打擊能力的部署及驗證，包括以M142「高機動多管火箭系統」打撃海上目標，同時並測試陸軍多領域作戰能力。另外2018年的環太平洋演習也驗證過由岸上發射海軍打撃飛彈(Naval Strike Missile，NSM)，未來陸軍計畫採購具反艦能力的極超音速飛彈，以強化在太平洋地區實施多領域作戰能力。美海軍與陸戰隊也會加速部署陸基極超音速武器的速度，其中海軍可能會在今年測試，以趕上目前落後俄羅斯的軍事部署速度。
舒孝煌表示，這將使美軍在西太平洋地區，除海上及空中之外，也可由第一島鏈至第二島鏈之間，由陸地扼控海洋的能力，進一步限制中共解放軍海軍的活動，他認為美國需要一些時間扳回劣勢，這是他分析美軍的部署、軍事能力與可能的因應作為。