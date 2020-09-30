軍武／F-16激戰蘇-25引關注　亞美尼亞不是土耳其對手

亞美尼亞、亞塞拜然在雙方的爭議地帶納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）再度爆發激烈軍事衝突，已造成百人喪生。亞美尼亞昨（29）日指控一架Su-25攻擊機遭土耳其F-16戰機擊落，飛行員為此殉職。不過立即遭到土耳其政府否認，對於土耳其而言，亞美尼亞為軍事小國，戰力相差懸殊。
土耳其與亞美尼亞惡劣關係必須追朔到一次世界大戰時期，鄂圖曼土耳其政府於1915年至1917年間，為了避免境內受壓迫亞美尼亞人爭取獨立，對境內亞美尼亞人進行種族滅絕屠殺，受害者高達150萬之眾，每年4月24日被亞美尼亞定為大屠殺紀念日，但是土耳其政府一直拒絕承認這是一次官方發起、有預謀的屠殺行為。
戈爾諾-卡拉巴赫位於亞塞拜然西南部，由於境內大多為亞美尼亞居民，因此1991年宣佈獨立後，僅獲得亞美尼亞。1991年蘇聯解體後，土耳其試圖將力量伸入中亞和南高加索地區，尋求在該地區的領導地位，因而在戈爾諾-卡拉巴赫領土爭端中，土耳其一直支持阿塞拜然。
亞塞拜然軍隊7萬人、30萬預備役部隊、439輛主力戰戰車，其中100輛為從俄羅斯購買的T-90戰車。亞塞拜然空軍的主力則是MiG-29和Su-25攻擊機。亞美尼亞擁有4.48萬軍人、21萬名預備役部隊，109輛戰車，約345輛步兵戰鬥車和輕型戰車，32架戰機，24架直升機，軍力不如於亞塞拜然，加上亞美尼亞邊界遭到亞塞拜然與土耳其封鎖，能源出口必須繞道喬治亞，讓亞美尼亞民生凋敝，是個落後、鬆散的國家。
如果跟土耳其相比，土耳其與亞美尼亞在軍力上更是天差地遠。土耳其擁有約41萬軍人、400輛主力戰車、包括德製豹二戰車、升級型M60T戰車；海軍有美製派里級巡防艦、德製MEKO200型護衛艦、12艘潛艦：軍機約1000架，包括200多架F-16戰機，另外還有空中預警機、加油機，俄羅斯製造S-400防空飛彈。在北約國家中，土耳其戰力論數量恐怕僅次於美國，北約排名第二、世界排名第11名。
儘管亞美尼亞軍力不如人，又指控土耳其入侵動武，但是美國、俄羅斯與歐盟都需要這個地區天然氣，土耳其又必須部署重兵防範敘利亞局勢惡化，因此兩國真正開戰可能性相當低。