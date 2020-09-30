陳明文女兒陳冠穎　出任民進黨青年部副主任

民進黨今（30）日宣布，青年發展部副主任將由民進黨立委陳明文的女兒陳冠穎出任；陳冠穎現年29歲，過去曾擔任政治線記者，2020總統大選期間服務於蔡英文總統連任辦公室社會力部，主要負責海外青年組織工作。
民進黨今日中常會由青年發展部主任蔡沐霖專案報告「青年組織發展之現況與挑戰」。民進黨發言人顏若芳會後轉述黨主席蔡英文談話指出，民進黨長期重視人才培育與經驗傳承的政黨，青年發展部更是黨青年人才甄補經營的重要管道，像是藉由辦理營隊課程，邀請許多「青年看板球星」分享實務經驗，吸引青年朋友參與公共事務的「農場培育體系」，共同打造青年品牌。
蔡英文也強調，青年族群的經營要全面性、持續部署，透過「線上」與「線下」的創新活動，維持與青年朋友零距離的溝通，即時並實質了解年輕人對於政府施政的意見。
蔡英文也要求持續探索其他層面的年輕人並且跟他們有互動。除了透過網路社群尋找相關連結外，也需要從實體面和更多的年輕世代互動。所以針對沒有繼續升學而提早進入社會的年輕世代，究竟在哪裡、在做什麼事情，爭取和年輕世代產生認同的關係，這是黨要再持續去努力的。
另外，由於前青年發展部副主任范綱皓轉任網路社群中心主任，今天也宣布青年部副主任將由陳冠穎出任。陳冠穎1991年生，29歲，畢業於美國普渡大學，過去曾在媒體服務，擔任政治線記者。2020總統大選期間服務於蔡英文總統連任辦公室社會力部，主要負責海外青年組織工作。