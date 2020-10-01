獨／因拆除作業壓死人停工　京華城上個月悄悄復工了！

台北市京華城今年6月20日進行拆除施工時，發生樓地板塌陷意外，導致一名邱姓工人在施作時，遭到瓦礫堆及拆除廢棄物活埋，最後被救出時已經明顯死亡。對此台北市政府也勒令京華城拆除作業停工。不過根據NOWnews今日新聞調查發現，京華城在今年9月7日起，已經悄悄復工，吊車等大型作業機具也都重新啟動。對此北市府建管處方面表示，該施工單位9月2日時申請復工，再由土木技師公會現場勘查後，已經准許予以復工。