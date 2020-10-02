巷仔內／北市公安意外頻傳　年初沒拜拜還是市府螺絲鬆？

2020年對於台北市來說，似乎是個不平靜的一年。從4月發生的北投玻璃工廠火警、林森錢櫃大火，5月羅斯福路三段一處建地工人墜樓身亡，再加上京華城拆除工程，接連在5月發生工地火警、6月發生內部樓地板坍塌造成一名工人活埋，接著則是9月內湖一處無照安養中心發生火警，帶走3名老人的性命。公安意外事件頻傳，也讓台北市議員們痛批北市府「螺絲鬆了、市政散了」。
雖然各項意外事件，部分可以歸咎於不可抗力因素，可是端看其中數個案例，不難找到北市府各局處的缺失。帶走6條人命、55人傷亡的林森錢櫃火警，就是因為商家在施工中關閉了火災警報器，此外在消防局與建管處的聯合稽查中，針對7項消防設備全未列入抽查，才會導致這麼多人傷亡；與施工相關的工人墜樓案，也被查出並未穿戴安全設備，施工現場也未裝設安全網，雖然市府局處當天就勒令工地停業，但仍有相關督導不周的疏失。
而上個月才悄悄復工的京華城拆除施工，5月先是堆積在室外的拆除廢棄物發生火警，6月再因為室內堆積物太多，導致樓地板承重不足坍塌，才會讓工人遭到活埋。事後建管處隨即勒令該工地停工，也針對台北市內「建物拆除」的工程，訂定「臺北市拆除執照暨拆除工程施工管理作業要點」，試圖亡羊補牢，但連續兩個月發生公安意外，是否在前一次失火時，就應當更注意督導相關工地環境與安全措施？
而內湖非法老人安養中心火警，則可以說是壓垮駱駝的最後一根稻草。去年當地里長就兩度透過1999市民專線，欲通報北市府該地點為非法安養中心，不過第一通電話轉介至社會局，卻因為局處人員午休，沒有人接電話；第二通則轉介至衛生局，而一名約聘人員與警方及里長到場後，因為該地點按電鈴、敲門無人回應後，現場就以「查無違法事實」結案，且因里長未持續通報，而並無後續追蹤。
2020年，雖然總統大選才剛剛結束，不過柯文哲卻早早對外表示，已經著手準備2024年總統大選。不過端看北市公安意外事件頻傳，再加上數次民調顯示台北市民對於市長的滿意度不佳，對於「向上爬」意圖如此明顯的柯文哲來說，無疑是最不好的成績單。