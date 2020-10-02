巷仔內／北市公安意外頻傳　年初沒拜拜還是市府螺絲鬆？

2020年對於台北市來說，似乎是個不平靜的一年。從4月發生的北投玻璃工廠火警、林森錢櫃大火，5月羅斯福路三段一處建地工人墜樓身亡，再加上京華城拆除工程，接連在5月發生工地火警、6月發生內部樓地板坍塌造成一名工人活埋，接著則是9月內湖一處無照安養中心發生火警，帶走3名老人的性命。公安意外事件頻傳，也讓台北市議員們痛批北市府「螺絲鬆了、市政散了」。