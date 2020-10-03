中秋前狂掃40場活動　蔣萬安：有收到選區外的邀約

中秋連假向來是政治人物跑攤、和基層民眾近距離接觸的良機，尤其台灣選舉投票日都辦在11月、1月，趁著中秋節各個里都有辦活動，一場活動常常不分藍綠都來露臉。立委蔣萬安更是用了兩個周末的時間，把選區內的大小將近40個活動都跑遍，近來他跨出選區，在北投設立法律服務據點，外界認為他極有可能參選台北市長，他也透露其實也有選區外的人邀他出席當地節慶活動。
「其實選舉完人就不見的話，民眾會在意。」蔣萬安表示，今年剛選過2020大選，民眾會去比較去年選舉時，各個候選人滿街拜票、出席各種活動爭取曝光，一旦選舉結束就消失，會讓人有落差感，剛選完的第一年反而更重要，但他也說「如果某一年人很少出現在選區，還是會被注意到，所以盡可能立法院的工作結束就趕快回去跑行程。」
而2022，台北市長柯文哲即將卸任，外界對市長人選有諸多猜測，蔣萬安也被點名過，日前他才把服務據點往外拓展，並有在整個台北市都設法律服務處的規劃，儼然成為全市的立委，他透露這次中秋節各個里辦活動，有接到來自選區外的邀約，但他並沒有去參加，「光選區就跑不完了！」
蔣萬安指出，一般來說，國內重大節慶，最熱鬧的時間會在節日的前一、兩個周末，地方的里長會辦活動、發放禮品給里民，此時是政治人物和在地民眾接觸的好機會，透過聊天了解選民真實的想法。而到了節日的連假，大部分的人則會選擇和家人、親友度過，他也不例外，將在連假帶家人回宜蘭好好放鬆。