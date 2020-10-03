中秋前狂掃40場活動　蔣萬安：有收到選區外的邀約

中秋連假向來是政治人物跑攤、和基層民眾近距離接觸的良機，尤其台灣選舉投票日都辦在11月、1月，趁著中秋節各個里都有辦活動，一場活動常常不分藍綠都來露臉。立委蔣萬安更是用了兩個周末的時間，把選區內的大小將近40個活動都跑遍，近來他跨出選區，在北投設立法律服務據點，外界認為他極有可能參選台北市長，他也透露其實也有選區外的人邀他出席當地節慶活動。