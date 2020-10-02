唐鳳愛爾蘭視訊演講談防疫　需賴資訊透明與民眾配合

台灣對於新冠肺炎的防疫有成，行政院政務委員唐鳳作（1）日應邀以視訊形式，在愛爾蘭營建產業聯合會（CIF）年會發表專題演講，分享台灣的防疫經驗，並與知名主持人葉茨（Ivan Yates）對談。唐鳳說，台灣成功防疫，有賴資訊透明與民眾配合。
主持人葉茨（Ivan Yates）介紹唐鳳為台灣數位部長，與愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）、住宅部長歐布萊恩（Darragh O'Brien）並列大會主題講者。
唐鳳向愛爾蘭介紹台灣的政經、社會概況，包括健保制度、寬頻人權、受教權，以及追求創新及開放政府等。唐鳳也說，台灣是一個年輕的民主國家，但民主運作並不限於每四年一次的投票，而在於每日的實踐，以參與式民主方式，對於各項社會議題進行討論後，凝聚共識。
對於台灣的抗疫策略，唐鳳提出三點「快速，公平，趣味」（fast, fair and fun），包括資訊即時且透明化、口罩地圖app、政府推出幽默圖文對抗謠言、落實即時追蹤系統等。
另外，主持人問，台灣成功抗疫的關鍵，唐鳳說「政府最重要的是對人民保持透明」。唐鳳還說，只要四分之三的民眾能理解戴口罩與勤洗手的重要性，就沒有必要封城。台灣政府確保絕大多數民眾都能了解問題所在，且取得可信賴的資訊，民眾可以自行判斷勤洗手、戴口罩、維持社交距離等措施的重要性，並加以實踐。
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