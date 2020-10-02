影／看球做外交！在台拉美人募資辦球賽　讓世界看見台灣

今年爆發Covid-19肺炎疫情，全球受到衝擊，不過台灣防疫有成，除了維持日常生活、捐助全球各國口罩，現在還能舉辦足球賽。台灣數位外交協會和文化總會舉辦「Copa America Taiwan」跨國足球賽，10月17日、18日兩天，在輔仁大學足球場登場，屆時將有上千名在台的拉丁美洲人參加。活動除了球賽，還有充滿拉美風情的音樂美食文化節。此外，主辦單位還號召群眾募資，要將賽事錄製成影像紀錄，擴大在拉丁美洲各地的媒體宣傳，要讓世界看見台灣。

▲台灣數位外交協會和文化總會舉辦「Copa America Taiwan」跨國足球賽，10/17、18兩天在輔仁大學足球場登場，將有上千名在台的拉丁美洲人參加。活動除了球賽，還有充滿拉美風情的音樂美食文化節。主辦單位還號召群眾募資，要將賽事錄製成影像紀錄，擴大在拉丁美洲各地的媒體宣傳，要讓世界看見台灣。（圖／文化總會提供）