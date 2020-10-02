影／看球做外交！在台拉美人募資辦球賽　讓世界看見台灣

今年爆發Covid-19肺炎疫情，全球受到衝擊，不過台灣防疫有成，除了維持日常生活、捐助全球各國口罩，現在還能舉辦足球賽。台灣數位外交協會和文化總會舉辦「Copa America Taiwan」跨國足球賽，10月17日、18日兩天，在輔仁大學足球場登場，屆時將有上千名在台的拉丁美洲人參加。活動除了球賽，還有充滿拉美風情的音樂美食文化節。此外，主辦單位還號召群眾募資，要將賽事錄製成影像紀錄，擴大在拉丁美洲各地的媒體宣傳，要讓世界看見台灣。
活動主辦單位台灣數位外交協會創辦人郭家佑説，這場足球賽不僅入場免費，現場也會準備許多道地的拉美食物、傳統舞蹈與音樂表演，讓民眾體驗異國文化。
郭家佑表示，雖然台灣在正式的國際外交關係上受到限制，但和在台的外國人交流，就是保持跟國際聯繫最好的管道。為了讓世界看見台灣，也為了使活動順利舉辦，在目前經費尚未足夠的狀況下，特地上嘖嘖號召群眾募資（ https://pse.is/ucu2x），未來會將這場賽事製成影像紀錄，擴大在拉美各地的媒體宣傳，讓世界看到台灣的友善，也能看見台灣的優良防疫成果。
文化總會發言人湯佩儀說，今年台灣在國際上的聲量不小，全世界都很敬佩台灣的防疫表現，注意到台灣這個島國。這場外交足球賽，獲得各國拉美大使館與在台協會的協助，文總身為協辦單位，這場跨國足球賽，能一起加入宣傳義不容辭。
湯佩儀表示，台灣目前有15個邦交國，其中有9個就來自拉丁美洲與加勒比海地區，包含聖文森國、宏都拉斯、巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、海地、尼加拉瓜、聖克里斯多福，還有聖露西亞，我國與拉丁美洲的好交情可見一斑，在今年世界衛生大會（WHA）上，仗義執言的替台灣說話的就是聖文森的衛生部長布朗（Luke Browne）。
目前在台拉丁美洲人大約3000多個，大多是來自邦交國的學生，除此之外，還有不少是因為喜歡台灣留下來的年輕人。其中來自宏都拉斯23歲的Fernanda Reyes表示，今年是她來台的第5年，當初是拿到台灣的獎學金來台，現在已經取得學位畢業，之後她將會有自己的廣播節目，用西班牙語分享關於台灣的人事物。「拉丁美洲人的凝聚力非常強大，而在台灣的拉丁美洲人又更加團結 」、「台灣人總是很溫暖、友善、願意伸出援手，讓每個國家的人都可以這麼愛台灣！」
來自瓜地馬拉的Cristina則說，雖然離家幾千公里，但台灣是一個非常友善的國家，足球是她得以與家鄉、語言以及社群維持著聯繫的方法，「很多人以為拉丁美洲只有嘉年華、辣妹和色彩鮮艷的舞蹈表演，但其實我們也有科技、運動，希望介紹給大家。」她希望能透過這次拉丁美洲足球賽在台灣，逐漸改變台灣人對於拉丁美洲的既定印象。她極力推薦台灣人參與今年賽事， 「看看在台的拉丁美洲人們也多麼地熱愛、多麼地感謝台灣人。」
除了來自拉丁美洲的朋友，台灣隊這次也有派出代表參與足球賽。正在就讀輔大西班牙語系的陳映竹是台灣女子隊的隊長，因為學習西班牙語而接觸到足球運動，她說，「Copa America Taiwan 」賽事除了可以看球賽，也能與來自世界各地的人交朋友。「進球時抱在一起歡呼，輸球的時候會互相鼓勵安慰。只要一起踢球，就是一家人！」