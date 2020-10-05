藍綠主張不同與歷史有關　游錫堃：應鼓勵公職研習台灣史

立法院於今（5）日舉行「109年度職員教育訓練——台灣史碩士學分班」的結業式，立法院長游錫堃本人也參與了這次的研習，並獲得全勤與書券獎。游錫堃認為，長久以來，台灣藍綠政黨有著不同主張，事實上跟歷史有關，只要還原歷史真相，大家對台灣史的認知一致時，台灣就能更加團結，更倡議政府應該鼓勵公職修習台灣史學分。