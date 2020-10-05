藍綠主張不同與歷史有關　游錫堃：應鼓勵公職研習台灣史

立法院於今（5）日舉行「109年度職員教育訓練——台灣史碩士學分班」的結業式，立法院長游錫堃本人也參與了這次的研習，並獲得全勤與書券獎。游錫堃認為，長久以來，台灣藍綠政黨有著不同主張，事實上跟歷史有關，只要還原歷史真相，大家對台灣史的認知一致時，台灣就能更加團結，更倡議政府應該鼓勵公職修習台灣史學分。
游錫堃在結業式前接受媒體訪問時表示，台灣史非常重要，長久以來在，國內有藍綠政黨的不同主張，事實上是跟歷史有關，只要還原歷史真相，當大家對台灣史的認知一致時，台灣會更加團結。游錫堃舉例，台灣的國際法律地位可以從開羅宣言、波茨坦宣言及日本的降書來論述，過去唸書的時候學的是「1941年12月9日，中華民國正式對日宣戰以後，《馬關條約》作廢」但事實上《馬關條約》不會因為戰爭爆發而作廢，一定要有另一個國際條約簽訂後才會作廢。
游錫堃說：「課堂講解後，我才發現，開羅宣言三巨頭都沒有簽名，只是一個新聞公報，類似於聲明，而且美國也沒有經過國會批准，所以開羅宣言並不是國際條約。1945年7月26日的波茨坦宣言表示，開羅宣言的條文必須要實施，但開羅宣言實際上只是公報，波茨坦宣言基本上也類似，並非國際條約，後來從資料發現，三巨頭只有一個人署名，蔣介石先生及邱吉爾先生都在各自國內，不在波茨坦，也不在美國，是杜魯門總統代表簽名。」
游錫堃指出，讀了台灣史之後會發現過去學習到的東西很多都似是而非，甚至包括1949年1月陳誠擔任台灣省主席，他講台灣是剿共的最後堡壘，是民主的復興基地。但當時在中國的總統蔣介石先生，特別拍了電報，跟他糾正說，在對日和約還沒簽訂之前，台灣只是託管地而已。如果全國公教人員都有機會唸台灣史，大家對台灣的歷史真相就會瞭解得更清楚、更有共識，台灣就會團結起來。
立法院秘書長林志嘉致詞時也提到，公務體系對台灣史的認識普遍來說並不多，這次的台灣史碩士學分班，目的在於鼓勵公務人員透過課程更了解台灣，身為台灣人，應知台灣事，未來也期待整個國家的公務員，包括行政院、司法院等單位，都應補強對台灣史的認識，甚至可以成為公職錄用及升遷的標準之一。